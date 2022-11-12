民進黨做賊心虛地公布了所謂的「選舉十大奧步」，引來眾人一陣訕笑。仔細一瞧，包括賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓，獨缺「作票」這一項。在許多人認知裡，民進黨全面執政以來，謊話說盡，壞事做絕，這次九合一的台式期中選舉，民進黨若能獲勝，作票肯定是民進黨「逆轉勝」的關鍵因素。

民眾的疑慮，其來有自，絕非無的放矢。獨立機關中選會法制化以來，歷任主委皆為無黨籍人士出任。民進黨全面執政後，先是戮力踐踏另一獨立機關NCC，以至於NCC的公信力和威望蕩然無存。2018年九合一選舉，民進黨大敗，蔡蘇政權甘冒天下之大不韙，提名敗選的民進黨籍李進勇出任中選會主委，立法院沆瀣一氣，同意任命後，李進勇惺惺作態地脫離民進黨，搖身變成了無黨籍人士。這齣鬧劇，徹底毀掉了中選會的獨立性。從此，獨立機關NCC和中選會，就成了民進黨的附隨組織。

李進勇出任中選會主委後，主持2020大選，民進黨雖獲大勝，但各投開票所採用紙製投票箱一事，普遍遭人質疑，卻不見有關單位出面釋疑。今年九合一選舉開打後，李進勇以前任基隆市長名義，出席民進黨候選人蔡適應在立法舉辦的基隆美食展，公然玩法，踐踏中選會的獨立性。再接著，中選會行政怠惰，堅持不參考他國作法，剝奪近30萬確診者的公民權。30萬確診者，再加上因疫情持續，被迫滯留海外及大陸地區兩年因而喪失戶籍的百萬公民，11月26日究竟有多少選民能履行投票權？100多萬公民的缺席，又會留下多少操弄作票的空間？

過往，防堵作票的直接辦法就是派人在投開票所監票。不過，中選會的獨立性遭到徹底踐踏後，許多人懷疑，從各個投開票所到中選會電腦主機這段線路，投開票的數據是否會遭到變造？作票的黑洞是否就在於中選會的電腦主機裡？變更電腦程式、人為按下一個不該按的指令，是否可能改變投票結果？中選會的獨立性和公信力蕩然無存的當兒，新近成立的數位部，又扮演著什麼角色？人民都在看！

投票日將近，蔡政府和民進黨若真心譴責選舉奧步，真心願意舉辦一次風清弊絕的選舉，取信於民；那麼，亡羊補牢，就請勒令李進勇即日起「因病請假」，由立院各黨派組成選監委員會，敦請無黨籍的前中選會主任、公認的獨立公正人士暫代中選會主委一職。否則，不論1126選舉結果如何，台灣民主選舉的公正、公開與公平，都已斲傷殆盡！

（作者為資深媒體人）