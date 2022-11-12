綠營側翼「無良公關」偽造黑函攻擊政敵，暴露蔡政府的網軍結構，不僅成員素質低劣不堪，更大到難以掌控，才會失控到犯下如此粗製濫造的低級錯誤。這也意味著，蔡政府的網軍治國模式，已從最初的狗搖尾巴或尾巴搖狗，變成「狗不見了，尾巴還在地上動」的失控局面。

蔡英文在首任總統期間，諸多政策號稱改革，實則改到老百姓鬧革命，因而在2018期中選舉遭遇挫敗，面臨賴清德試圖取而代之的危機。行走至此，為求續命，英系選擇改以「宣傳」為底蘊的戰術方針，嘗試靠著網軍護盤救亡圖存；雖然手段簡單粗暴，但這種輿論操作模式，確實幾度讓執政者關關難過關關過。

隨著英系嘗到甜頭，民進黨派系群起效尤，各自豢養網軍，連帶行政部門也建立1450部隊。面對眼前九合一，即便執政成績千瘡百孔，仍深信只要靠著網軍就能擦脂抹粉。

當林智堅被證實台大碩士論文抄襲，蔡英文卻仍號召黨公職「一起大聲地跟大家說智堅沒有抄襲」。之所以能臉不紅氣不喘地挑戰老百姓智商，不就是認定只要有網軍當靠山，就能洗你的腦、拿你的票嗎？

同樣邏輯，無良公關造謠蔣萬安找狗仔跟拍陳時中，也被發現背後有綠營蹤影。荒謬的是，當醜聞曝光，這群側翼不僅未自我切割護主，反而在人數逾百人的Line群組討拍，自爆「與競辦取得聯繫」、「競辦要求關閉」。

候選人挾網軍造假訊息干擾選舉，是民主之恥。民進黨旗下豢養的雜牌水軍，顯已膨脹到反過來「尾巴咬狗」。成也網軍，敗也網軍，這個黨正陷入被反噬的命運。