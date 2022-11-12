受到民進黨政府一路護航的高端公司，向中華民國防疫學會理事長王任賢、陳宜民醫師提起多項告訴後，又對周韻采教授提起誹謗告訴。高端公司自認此舉是為保護聲譽，但在實質功能上，卻足以打壓勇於質疑疫苗決策的專業學者，並且殺雞儆猴地對整個言論圈造成寒蟬效應。但再財大氣粗，也掩蓋不了真理，更無法杜悠悠眾口。高端和蔡政府的司法機器摀不住王任賢們的嘴，更摀不住所有民眾的憤怒。

監督疫苗卻遭反告

高端公司以王任賢指稱高端疫苗為無效疫苗、涉貪瀆、違規取得EUA等言論，委請律師向台北地檢署提起《刑法》加重誹謗罪、《刑法》加重妨害信用罪、《證券交易法》散布流言或不實資料操縱價格罪、《傳染病防治法》及相關散播疫情謠言或不實訊息等告訴，這些控訴罪狀嚴重得嚇死人，若真判有罪，連關帶罰命都要去一半了。王任賢、陳宜民、周韻采等人不過一介學者，高端公司拉出這麼多大炮打小鳥，既能狠狠修理王任賢們，還可以警告所有膽敢批評高端的人。縣市長選舉就快要舉行了，高端風波一直是前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中揮之不去的夢魘，也許在民進黨政府看來，提告可以阻止高端風暴繼續發酵，但在民眾眼裡，卻是又一次政治霸凌專業的作為。

王任賢解釋他從沒說高端是無效疫苗，而是說未向民眾證實疫苗有效。真正誹謗高端疫苗無效的是日本政府，因為不認可高端疫苗；以及中央疫情指揮中心，因為決定用重打3劑來為高端戰士補強，等於官宣了高端的無效。為民眾的健康把關是醫者天職，公共衛生更應為全民健康把關，對疫苗的監督不應遭到亂告，高端要告應該告日本政府和指揮中心，而不是告基於良心揭發事實的醫者，這種作法是壓制了醫者的良心。

事實清清楚楚擺在大家眼前，政府讓高端用免疫橋接取代3期試驗，然後高唱「愛台灣打高端」，把一支效果缺乏科學驗證的疫苗打進人民的手臂裡。沒做3期於是成了高端無法克服的缺陷，讓美、日等國都不予承認。王任賢說高端從未向民眾證實其有效，說的完全是事實，到底哪裡錯了？高端公司的疫苗原始株材料是從美國取得，2期試驗外包給陸資公司做，保護效益報告還要靠衛福部疾管署補強資料，這樣的疫苗保護力糊里糊塗，高端公司從上到下，誰能端出經過合格程序取得的3期數據，大聲說高端是有效疫苗？陳宜民說高端沒有如期繳交疫苗保護效益報告，哪裡錯了？周韻采教授說「若不保高端，整個疫苗騙局包裹的貪汙就會爆雷」，哪裡錯了？高端為何急吼吼的替政府出氣？這不更坐實了官商勾結嗎？

官商勾串打壓民意

前國健署長邱淑媞講得很清楚，美國FDA和世衛在2020年公布新冠疫苗的評估標準，須有隨機分派對照的第3期臨床試驗數據。然而，食藥署召開高端疫苗保護效益專家評估會議，以不具名的專家以14比0全票通過「高端具有保護力」，因此緊急使用授權（EUA）可繼續維持。請問這是靠表決就可以決定的事嗎？是否找幾位專家付些舉手費就可以搞定了？如此先進，世界真的怎麼跟得上台灣！

坦白說，不管WHO的團結計畫結果如何，高端實質上已經成了無用的疫苗。因為風波不斷、名聲大壞，100萬打了第1劑的民眾，最終只有30萬死忠者打滿3劑，其他人都轉頭混打其他疫苗，至於一開始沒打高端的更是避之唯恐不及。國內已經沒人打了，國外更是乏人問津，剩餘的120萬劑都要銷毀，未來哪還有買主？此時衛福部延長它的EUA，一點實質意義也沒有，只是在粉飾自己的錯誤決策而已。

民進黨政府遇到問題不是解決問題，而是解決指出問題的人。王任賢、陳宜民、周韻采一介學者，只憑著一腔良知一身孤勇，就敢和執政團隊對抗，為保護人民生命健康講出良心話，台灣社會需要的就是這樣守護者。民進黨政府不要以為打倒幾個王任賢就能讓社會噤聲，王任賢背後無權無錢，卻有千千萬萬的人民。說真話，要真相，護百姓，反威權，我們都是王任賢。