王滬寧的思想理論體系是什麼？他個人的政治風格是什麼？如果他的思想和風格能代表中共中央的政策走向和實施步驟，如何推斷當前中共中央處理重大諸如台灣、香港、美國等國際問題呢？這一連串的問題很可能是世界各國知識界和政界了解中國大陸的一把重要的鑰匙。

王滬寧給我印象最深刻的有兩個層面，一個是他思想著作，以及我們談到「六四」和東歐變局時他的反應；二是他在擔任復旦大學辯論隊老師時所採取的辯論策略。第二部分可能經常被外界所忽略，但我因身在其中，難以忘懷，也就是王滬寧不只有思想理論，也有很強的策略意識，能夠指導實際的贏的策略。我認為這是他和其他理論家最大的不同，也就是他可以規畫出打敗對手的實際方法。我相信這是他贏得政治信任的重要原因，不只是能規畫思想論述，也能提供打勝仗的實際辦法，這是做為謀士的基本條件。

首先就理論而言，王滬寧的著作《比較政治分析》寫道：「哲理性政治民主是一種政治理想、政治目標，也是一種道德倫規範，選擇並追求它是符合歷史發展總趨勢的。然而，另一方面，現代化中社會在程序性政治民主方面又是最沒有基礎的，最沒有準備的和最沒有訓練的。選擇和追求一種政治理想可以在較短時期內形成條件，但建立程序性政治民主絕非易如反掌，沒有程序性政治民主，哲理性政治民主往往導致不穩定。」

簡單說，對王滬寧而言，民主最終不是道德情懷，而是程序的理性實踐。從這裡可以延伸出很多的探索，譬如，程序性的政治民主是否有訓練的過程？何時開始？中國會開始這個過程嗎？另外，既然哲理性政治民主往往導致不穩定，而中國又迫切需要長期穩定發展，是否代表哲理性政治民主將長期受到擱置，以避免造成不穩定的局面？這些問題其實是很難回答的，或許最終的答案在於最高領導人的終極價值狀態。如果最高領導人追求的是建立強大的政治、經濟和軍事力量，做為中華民族復興的標準，那麼民主程序將永遠做為理性工具來協助完成上述目標，它將可以長期甚至永遠被擱置的。從這個定義來看，好像中國的民主永遠難以實現，但同理，當政者也不可能實現過激的政策導致人為的災難，因為過激的政策也一樣是來自哲理性的情懷。

至於王滬寧的策略意識這一方面，復旦大學和台大的辯論題目是「儒家思想能否抵禦西方歪風？」其實這個題目是新加坡政府的概念，可能不太公正，為何先把西方說成歪風呢？復旦師生對這個題目頗有微詞，但只能接受。其中一位復旦同學後來對我說，王滬寧想了一個方法，讓復旦辯論隊以各種角度批判孔子的言行，形成此起彼落的攻擊聲勢，台大學生窮於應付，辯詞被打得零零散散，無法集中形成本身的辯論主軸，最後輸掉了比賽。畢竟這不是真理的競爭，而是辯論技巧的比賽。這裡可以看出王滬寧有很強的策略意識，哪怕是一個小小的學生比賽，他也清楚彼此的優劣，找出切入點並取得優勢的方法。王帶隊的兩次比賽，復旦辯論隊都擊敗來自各華人大學的菁英，取得第一名，這種結果絕非偶然。當這種策略概念延伸到國內外的政策，包括對台灣對香港對美國等等，其實都適用的。在過去很長一段時間，王滬寧經常陪胡錦濤和習近平出國訪問，跟他做為策士的身分應有很大的關係。

1993年，在新加坡國際大專學生辯論會上，徐宗懋與王滬寧教授合影。（圖文：作者徐宗懋提供）

總結起來，王滬寧所代表的是一條思想上的實用主義路線，而且最終實用會超過思想情懷。由於缺乏情懷的束縛，他們能夠做出勇敢的決定和行動，同時也缺乏情懷的激發，他們不會像毛澤東那一代，做出超乎理性的瘋狂決策。他們會堅定執行自己劃定的國家發展路線，不會讓任何事情破壞這個過程，當然，另外一方面他們也會有非和平的力量準備，以做為嚇阻和不得已的最後選擇。

另一方面，王滬寧的現實政治的策略能力，也表現在他會根據不同領導人的風格，規劃不同的理論架構。比如在江澤民時代，提出「三個代表」，目的是去掉極左。胡錦濤時代，則是「和諧社會」，表現在快速成長中緩和社會矛盾的努力；至於習近平時代的中國夢，反映出習近平有心讓中國在所有領域強大的雄心壯志。由於跟西方出現爭奪世界盟主地位的對抗性過程，因此理論詞彙中包含著許多「鬥爭」的字眼。如此，中共歷史中第一大「鬥神」毛澤東的語境又大量的回來。簡言之，王滬寧有它本身的中心思想，但他的操作點仍然是策略意識。

他會根據不同領導人的意象而風格，提出相應的理論和口號，這是他受到欣賞以及政治立於不敗之地的重要原因。到了最後，最重要的不是王滬寧怎麼想，而是他所服務的最高領導人想要怎麼做，他則在理論架構上協助對方實現目標。今天的習近平無疑是一個強勢的領導人，有著毛澤東的風格，他在香港、台灣和對美國政策，都毫無疑問採取強硬的立場。儘管過程會小心謹慎，但一旦出手，必然強而有力，貫徹到底。1991年，王滬寧年出版的政治書籍《美國反對美國》，指出由於過度的個人自由、享樂主義、以及難以扭轉的黨爭，美國終將難逃分裂的命運。這本書已經成為今天中共領導人看待美國的重要理論根據，也是他們壯大中國的思想信心來源之一。

回顧30年前我們認識的復旦教授王滬寧，再從遠距離看今天的黨和國家領導人王滬寧，有時我不禁會想，這是同一個人嗎？現實中當然是同一個人，不管是跟你開心聊天的那個自由自在的大學教授，或者是今天用嚴肅面孔主持國家宣傳會議的領導人，其實他的內心都是一樣的，也因此可以比較準確的推斷整個政策思想基礎和形成的過程。無論如何，30年前我們在復旦校園快樂的相處時光，象徵著兩岸和好往來的美好年代，永遠是甜蜜的回憶。

（作者為資深媒體人）