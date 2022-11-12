大陸早年幾乎人人騎自行車，街道上擠滿自行車的圖像，仍然是許多人的回憶，但隨著經濟成長、生活富裕，自行車漸漸被人們拋棄。近年在減碳意識及疫情帶動的休閒運動生活模式帶動下，自行車再度受到重視，自行車出現供不應求現象，自行車產業也隨之爆紅。「艾媒諮詢」數據顯示，2021年大陸自行車市場規模達到1940.7億元人民幣，預計2022年將突破兩千億元。市場規模吸引了愛馬仕等奢侈品牌投入，售價超過80萬元的愛馬仕單車「一車難求」。對大陸自行車產業而言，正是借東風推動製造升級的契機。

兩岸產業鏈可合作

大陸是全球最主要的自行車生產基地和消費市場，自行車出口量占全球60%，但多以品牌代工為主。近年受疫情因素影響，國際品牌的中高端單車產能不足，中高端登山車、公路車在大陸市場出現缺貨狀況，這是大陸本土品牌利用消費升級的機遇，實現製造升級的動力。

與國際高端品牌相比，大陸自行車產業在變速系統、材料和生產工藝等關鍵環節競爭力明顯落後。日本SHIMANO和美國SRAM合占全球變速器約95%產量，搶占產業鏈上游，利潤優勢明顯。不過，大陸業界展現追趕先進技術的企圖心，位於珠海的藍圖科技公司，自主研發的自行車變速器開始嶄露頭角；大陸最大的碳纖維生產廠家中復神鷹，在探索自行車材料方面也有所作為。

台灣自行車產業發展歷時已久，早已形成完善的上、中、下游供應體系，在製造和品牌方面走在世界前列。兩岸在未來的產業升級中有諸多合作空間。尤其值得一提的是，台灣有濃厚的鐵馬文化氛圍，單車環島熱潮持續了10幾年，長盛不衰，帶動相關消費和製造的良性互動。更重要的是，台灣業界能聚焦全球市場，靈活調整產業布局。前幾年受大陸共享單車的衝擊，台灣自行車產業一度面臨需求下滑困境，不過，隨著歐洲電動單車的崛起，又找到新的市場增長點，研發創新水準進一步提升。

正如電動車的興起重塑了全球汽車產業布局，電動單車也將帶動自行車產業的革命性變化，譬如電子變速器，大陸企業已和國際巨頭幾乎在同一條起跑線上。大陸的優勢在市場及中產階級人口的規模，這對未來技術更新有重要意義。其實，兩岸在自行車產業已有一定合作基礎，捷安特等台灣知名品牌在大陸設廠多年，產品在大陸口碑良好。未來在電動單車領域，兩岸可發揮各自優勢，促進產業鏈合作，共同開發全球市場。

打造騎車友好環境

鐵馬熱潮對城市建設和治理也提出了更高要求。不斷完善相關市政基礎設施，合理規畫與設計道路，為騎行創造更安全便捷的環境，既利好相關產業升級，又能幫助健康低碳生活理念深入人心。歐美政府已在促進低碳生活方式上積極作為，法國總理日前宣布，將在2023年撥款2.5億歐元推廣自行車計畫，吸引更多法國人騎車出行，其中2億歐元將用於自行車道等基礎設施建設，另外5000萬歐元則用於自行車停放點建設。包括法國在內的8個歐洲國家，共同簽署《歐洲自行車宣言》，希望在歐盟層面更努力地推廣自行車出行。

北京下足功夫推動騎車出行，「十四五」時期，北京將繼續打造特色單車路線，在中心城區和城市副中心打造20條特色文旅騎行路線，在外圍郊區打造20條特色鄉村單車路線。此外，北京五環以內路面寬度12米及以上道路將全部規畫自行車道，打造騎車友好環境。

北京市交通委員會調查數據顯示，北京市民騎車意願持續提升，年騎行量由2017年的0.5億次提升至2021年的9.5億次；大陸「小紅書」、抖音等社群平台上的騎車裝備、路線等相關內容爆紅。大陸「單車熱」，不僅為自行車等相關產業帶來紅利，也帶來了低碳文化理念，豐富了大陸民眾的生活方式。