在民42年（1953） 春，建國中學圖書館閱覽室中，有海軍總司令部招考官校學生的宣傳，其中一張修復「丹陽」軍艦的照片，予我頗深印象。

「丹陽」艦據聞是民30年（1941）12月7日日本偷襲珍珠港時，開在最前面的帶頭驅逐艦，原名雪風號，日本投降後作為戰利品之一移交。雪風號在移交時是無武裝狀態，民36年（1947）7月6在上海移交中華民國，民37年（1948）5月1日改名為「丹陽艦」（DD-12），後拖到左營軍港作武器加裝，直到民41年（1952）完工擔任戰備，擔任中華民國海軍的旗艦。該艦重2400噸，乘員239名，最高航遠35.5節（每小時航行1海浬稱為1節），18節時續航5000海浬，50倍徑127毫米（5英吋）炮3門、127公釐（5英吋）高射炮3門、雙聯裝25毫米高射機炮2門、61毫米4聯裝魚雷發射管2座，還有深水炸彈60枚、及重機槍8門等，是當時海軍火力最強大的軍艦。

我看光這一艘軍艦的火力，可能就超過碧潭的炮兵第四團。除了這些圖片的展覽及說明外，早一年考入海軍官校的建中前期同學十多位，也穿著雪白畢挺的軍服，來到學校亮相交談，都引起我的注意。也在那個時候，先父浩懷公和在香港的親友，還能有書信的來往，甚至偶能透過他們和平遠家鄉的親友連絡。

但越來越不幸的消息傳來，浩懷公的唯一親弟弟博懷，已被迫上吊自殺，同祖父的堂兄柳屏，跳塔身亡；一位曾隨浩公工作多年的宗侄天仁，被槍斃3次云。我後來返鄉查詢何謂槍斃3次，原來第一次為陪斬，第二次仍為陪斬，但開槍時槍彈有火藥，無彈頭，第三次才真槍實彈的槍斃。

華夏大地，竟傳聞有這等虐殺暴行，在大陸走動時，我曾和一些領導談及此事，都表示黨中央無此規定，但他們都沒有一口否定這等事。原因或在文革之時，他們所聞所知，這等虐殺事件，太可能發生了。當任何一個群眾運動，是用仇恨搧動發起的時候，就會走火入魔起來，先進國希特勒之排猶如此，有五千年的華夏文明搞起鬥爭來亦如此，後繼者們可要留神啦。

那時我3位兄長，兩位做了飛行軍官，一位空軍通信軍官，他們堅決奔赴前線，不能說完全不受家鄉親族們不幸遭遇的影響。我當時並沒想入海軍，因年少時曾和六弟偉湘約定，為服務鄉梓，他學病蟲害系，我學水利工程，但其時台灣大學或台南工學院等，都沒有水利工程系，故建國中學高三選修文組或理組時，我選擇了文組，想選修政治系，可為鄉民服務。當我向浩公報告要考政治系時，他睜大眼睛高聲說：「政治？我們這下場你沒看到？」他從沒大聲對我說話，不免囁嚅問道：「那學什麼？」他慢慢說：「工程總比較好罷。」

那時台灣各大專院校仍都自行分別招生，報名時我就填了機械工程系。其時我一同班同學許千堯，他報考農學院，也邀我同考海軍軍官學校，既有同伴，也覺得海軍不錯，乃一同報名應考。海官校的報名雖比較晚，但卻在民42年（1953）8月1日先行放榜，並規定8月4日報到入學，其時各大專院校的招生還沒放榜。我和許千堯都順利考上海軍官校46年班，我們乃約定，8月4日晨到台北火車站見，前進在左營的海軍軍官學校。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】