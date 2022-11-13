由台灣和平公義社承辦，聯合國三大NGO共同發起，以及全國各宗教、各族群共同舉辦的「反核武．救地球；愛和平．保台灣」大遊行，11月12日登場；前副總統呂秀蓮宣讀「台灣人民有話說」，致美中俄三國元首的公開信，並當場連署。呂秀蓮表示，「我們台灣人不只對烏克蘭的戰爭受害者，也為俄國陣亡戰士同感悲悼，戰爭造成巨大死亡和毀滅，還要花費鉅額金錢，那些錢理應為貴國人民福祉而支付。歷史告訴我們，戰爭沒有贏家，戰爭也不能解決任何難題。台灣只是一個人口2350萬的小島，我們克服貧窮和專制，亟願將我們柔性國力的成就分享世界。台灣拒絕變成戰場，我們將全力捍衛台灣成為亞洲的和平與希望燈塔」。

戰爭瘟疫威脅人類生存條件

從2020年到2022年，大家一起經歷過兩場生存危機，一場席捲全球的新冠肺炎疫情；一場是烏俄戰爭。無論是戰爭還是瘟疫，傳統或者非傳統安全的威脅，影響人類的安全及國家安全，帶給大家生存的恐懼感。

無論在烏俄衝突、國際媒體、反中國家相繼炒熱台海戰爭言論之下，台灣社會充斥著戰爭氛圍。台灣本是和平之島，不應該輕易受到鼓吹戰爭輿論所影響。戰爭通常起因於國家之間矛盾，戰爭是不理性的，無論是俄羅斯、中國，都是擁有核武的國家，尤其是俄羅斯總是以核武嚇阻他國，當作自我保護的武器，甚至有媒體揣測，中國可能用核戰解決台海衝突。

戰爭是不理性的，無論是兩次世界大戰，還是現在的烏俄戰爭，都是人類史上的悲劇。戰爭破壞人類基本生活條件，包括糧食、能源、水、衛生條件等，人類正規生活條件遭到破壞之後，緊接著文明也隨之遭到破壞。這類的非傳統安全威脅，尤其是疫情、糧食、能源安全成為這次APEC及G20大會的主題，目的要讓大家知道，無論是疫情、戰爭，人類基本生活條件已經出現了重大的危機與挑戰，所以各國必須要協調國際合作，共同解決問題。

所有戰爭都是不公平的，戰爭通常是為一個國家利益或統治精英服務。歷史經驗告訴大家，唯有武力才能阻止侵略者。因此反對不正義戰爭的一方，進入正義戰爭，也就是說即便是不主動開戰的一方避免不了捲入戰爭。放在台海戰爭來看的話，雖然台灣無意開戰，但是面對中國的武力威脅，可能被動進入戰爭模式之中，無法置身事外。台灣將被迫在一場侵略與反侵略的戰爭防衛自己，即便不想戰爭，也必須面對進行一場生存保衛戰，屆時每個人都會捲入戰爭之中，辛苦百年建立的優渥生活條件，恐將因為戰爭而遭到破壞，國人應該要有所警覺與認知。

自己安全自己保護

依照目前兩岸關係，台海戰爭本質可以說是，兄弟對抗兄弟，鄰居對抗鄰居，可以說是內戰。綜觀世界各大大小小戰爭，只要進入戰爭模式，就沒有任何國際法律適用條文，所有公約都被拋棄，這是戰爭中最可怕、最殘酷的現實。今年烏俄戰爭，聯合國顯然沒能發揮功能，依照目前國際格局，在美中兩強世界中，更無法寄望聯合國能夠干預台海衝突。所以實現台海和平，只能靠自己，從社會從個體層面開始做起，今天台灣公義社、宗教界及各大社團力推和平與反戰，目的是想要喚醒台灣人反對戰爭意識。

任何戰爭本質上都是不人道的，人道主義在戰爭中沒有立足之地。儘管台海戰爭還未發生，但是大家可以預防戰爭，在戰爭萌芽之前阻止戰爭發生，首先必須從每個人做起，大家可以向國際大聲表達——反對戰爭的立場。對於台灣人來說，生活條件需要保障，每個人都不想要被戰爭摧毀祖先來台耕耘400多年的成果，因為戰爭摧毀所有一切，我們需要保障自己的基本生活條件，有尊嚴生活，這是求生的本能。

中共在20大後習近平連任第三任，大權在握，發動戰爭成為習近平個人決策，最怕的就是出現不理性的行為，做出不理性的決策。習近平在20大政治報告中稱對台「絕不承諾放棄使用武力」，態度十分強硬。未來兩岸關係如何在相互尊重，向和平方向發展，而不是增加仇恨值下解決矛盾，需要執政者的智慧。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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