眾所矚目，於11月8日舉行的美國期中選舉，最後兩黨以「有贏有輸，互有斬獲」的局面收場，頗令各界感到意外。

這次選舉有幾個特色，首先，破紀錄超過4,000萬的選民，已經提前投票；「心中已有定見」的這些選民，傳統上是因為投票日要工作，因而提前投票的族群，偏向於民主黨的支持者。美國獨特的選舉制度，50州大同小異，各有特色；有提前投票和海外投票，也有只要在當天寄出選票，投票日過後都還是有效票。2020年的總統大選，嚴重對立的兩極化情況下，總共開出1億5,000萬票；相形之下，這次提前投票的選民人數，頗值得玩味：除了是選情激烈的風向球之外，還表示，最後關頭由前總統歐巴馬，強力站台輔選，民主黨的最後衝刺，還可以激發支持者在投票日走出家門的動機，進而提高自己的得票率。

其次，今年夏天以來，民主黨強調「這是贊成墮胎權公投的一場選舉」，共和黨主打「經濟與治安」，針對自己支持者的競選策略，鞏固基本盤的成效，見諸於兩黨都發生。而在眾議院方面，對照各種民調過去三個月來，起伏不大的眾議員選舉數據，民主黨在眾議院的敗選，原本相當確定；但是，開票的結果，原本一面倒的預測，卻出現一些變化。由於有三個小時的時差關係，愈往民主黨長期執政的美西三個州（加州／奧勒岡州／華盛頓州），合計超過5,000萬人口，一路遠遠落後的民主黨眾議員席次，也逐漸在人口4,000萬的加州，得以回補眾多的席次。

再者，依據皮優研究中心（Pew Research Center）的調查，79％的登記選民認為，「經濟」對於他們的投票決定，非常重要。由於食物、房租、能源、醫療照護、新車的價格或開銷，普遍性的大幅上漲，持續長達半年以上，進而在選前引發民怨。由於9月份的通膨率仍然高達8.2％，核心的消費者物價指數（CPI）也達到6.6％，聯準會11月初持續升息3碼，再加上11月24日的感恩節和聖誕節在即，明年上半年，恐怕CPI都無法樂觀看待，這些影響到選民對於民主黨的支持。同時，這也讓選前的各種民調數據，都不看好民主黨的選情。

最後，在普羅大眾都很關心的油價問題上，選前最後一個周日（11月6日）的汽油價格，每加侖3.8美元，根據美國汽車協會的資料顯示，油價經過最近幾個月的下跌，仍普遍高於去年平均的每加侖3.42美元。而對於想要買房子的中產階級來說，9月份新的家庭住房（new single-family houses）銷售數量，已經比去年降低17.6％，而只有60.3萬間（季節調整的年率計算）。就房地美（Freddie Mac）的資料觀之，截至10月底為止，30年期的固定房產貸款利率超過7％，這是2002年以來所首見。

至於選後的發展，有以下四點值得進一步觀察：

其一，由於民生經濟問題，在相當大的程度上，成為主導這場選舉的關鍵因素，「為什麼一張20美元的鈔票，在超市已經買不到什麼東西」的感嘆，是執政的民主黨，陷入苦戰的最重要原因。

其二，候選人的政策主張和人格特質，幾乎都被通膨的漲聲響起、以及全國的政黨對立氛圍，完全的淹沒。只有被新聞媒體青睞的像是賓州州長和喬治亞州參議員的選舉，兩黨候選人因為個人的健康問題，以及支持墮胎等而引起話題。

其三，拜登總統和歐巴馬前總統在最後一周，都去賓州發表演說、激勵士氣、衝刺拉票，由於川普前總統也前往該州，雙方陣營的短兵相接，等於宣告這個傳統上支持民主黨的賓州，也將是2024年總統大選的必爭之地。此次民主黨在賓州州長的勝選，雖然是以不到2％勝出，傾全黨之力，還有執政的優勢，都只能夠險勝，對於民主黨來說，無異是很大的警訊。

其四，在這兩年的新冠疫情期間，女性、少數族裔、中低階層的人民，在都會區周邊的偏鄉，或是廣大的中西部，都是受害最深，卻沒有得到政治人物應有重視的族群。

以上這些問題，都將持續成為兩年後總統選舉關注的重點，這也考驗兩黨在國會政策上的攻防，美國民眾生活能否因選舉結果而有所改善，不只是美國民眾，全球民主國家都關切。