韓國汝矣島純福音教會，每周現有教友87萬人聚，是世界最大的教會，創辦人為趙鏞基牧師。這所教會剛創立時，第一次佈道會是在帳棚裡辦的，因為當天下雨，到場的只有5人，其中4人是教會工作人員，只有1位會眾。

但這位會眾不是來聽講道，而是來躲雨的。但帳篷教會就這樣一直發展，終成世界最大的教會，講起來真有些不可思議。

從5萬人到87萬人教會

趙鏞基牧師在世界各地傳福音都甚受歡迎，人山人海，有次在一廣場傳福音，人太多，四周通路皆被圍住，趙牧師無法進場，乃用直升機將他吊至演講台。

趙鏞基牧師1936年2月14日生，享壽86歲。趙牧師十分聰敏，努力。讀中學時跟學校附近一個美軍基地的士兵朋友學英文。後來居然能當美軍基地指揮官的翻譯，美國有牧師到韓國講道，也由他當翻譯。他的日文及中文也相當不錯，真是不簡單。這使我想到，一個人只要真正的努力，再困難的事都有成功之路。

馬雲努力學英文

講到學英文，又使我想到，中國大陸阿里巴巴集團董事會主席馬雲曾為亞州首富，淨資產252億美元。他1964年生，家境並不好，大學三次才考上，在大學期間努力學英文。常以免費導遊，帶外國人遊杭州，目的在學英文。

有年馬雲去美國演講，有人在外舉牌，說在杭州旅遊，曾教馬雲英文，馬雲十分高興，在美國見到這位老朋友。我在電視上也曾看到馬雲在美國演講，英文十分流利。

英語在工作中常扮演重要角色，學好英語其實並不難。想到趙鏞基牧師及馬雲的學英語過程，只要我們努力，英語溜根本不是難事。

岳母看上了趙鏞基

談到福音巨人趙鏞基牧師，就一定會想到趙牧師的岳母崔子實及趙的妻子趙師母金聖惠。趙鏞基與崔子實同在一間神學院讀神學，崔子實發現同學趙鏞基十分優秀，乃將女兒金聖惠介紹給趙，多方促成，趙金聯婚。

金聖惠各方面的表現絕不下於夫婿趙鏞基，金聖惠站講台講道，威力也不遜於趙，而且也是著作等身，且為他們創辦的韓世大學校長。

約十年前我去韓國汝矣島純福音教會，參加崔子實祈禱院辦的禁食禱告會時，韓世大學曾頒給我榮譽博士學位，十分榮幸。

金聖惠比趙鏞基牧師早半年逝世，享年79歲，談到這裡，我想跟大家分享，趙鏞基與金聖惠的結合，使福音工作大大興旺，崔子實扮演了重要角色。因為是她慧眼看中神學院同學趙鏞基並加以媒合的。

為子女盡心力

所以我們做父母的，在孩子自由戀愛的過程中，如果也能像崔子實這樣，巧妙的助孩子一臂之力，成就美滿婚姻，進而發展出意想不到的成就及貢獻。現在台灣孩子交男女朋友，父母很少介入。為甚麼不能像崔子實那樣時時想到替孩子物色好的對象呢？

有個朋友的女兒讀大學，沒有男朋友，自稱是單身狗。問他在學校裡難到交不到男朋友嗎？她說放眼過去，沒有一個像樣的。男女交友，進而結婚，極其重要。父母不要掉以輕心，或認為自己無能為力。應該自我鼓勵，努力以赴，看看能不能為孩子盡點心力。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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