備受矚目的「習拜會」即將登場。這是拜登就任美國總統以來與大陸領導人的首次面對面接觸，是中共二十大後中美兩國領導人首次會面，也是自2019年年底新冠肺炎疫情暴發以來中美領導人第一次線下會晤。諸多「首次」，顯示此次會面意義不凡。對在低谷徘徊的兩國關係和危機重重的世界來說，中美兩國元首會談什麼以及將帶來何種影響，值得觀察。

此次雙方會面時間點特殊，美國剛剛進行了中期選舉，大陸不久前舉行了中共二十大，雙方都是在國內政治議程完成之後，在新的起點謀畫雙邊關係，彼此的意圖、規畫、目標都需討論。拜登此前在記者會上表示，希望在會談時列出各自的紅線──了解哪些是彼此關鍵的國家利益以及確定它們是否相互矛盾，如果確有矛盾，該如何解決。習近平料將在對話中介紹中共二十大情況，闡釋大陸對雙邊、全球事務的主張，並進一步明晰大陸的底線。

此次會面時機也很關鍵，俄烏衝突、新冠疫情、經濟衰退三重壓力下，全球發展陷入困境。作為全球經濟治理的首要平台，G20能為解決全球治理赤字發揮多大作用有賴中美兩國的合作程度。中美雙邊關係的好壞，也直接影響到其他國家對全球治理的信心和投入。

今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台灣後，中美間氣候變化商談、禁毒合作、打擊跨國犯罪等多領域雙邊合作陷入暫停，多個層面的溝通管道中斷，中美關係跌入谷底。10月，美國發布的《國家安全戰略報告》明確將大陸確立為「頭號競爭對手」。美國政府近期的半導體限制措施、拉攏盟友減少與大陸經濟關聯，顯示對華圍堵式脫鉤仍在繼續。而被視為大陸內政外交權威文本的中共二十大報告，既明確提出「促進大國協調和良性互動」，也格外強調了鬥爭精神。

種種張力之下，兩國關係引發世界擔憂。新加坡總理李顯龍近日就表示，中美之間深度的戰略不信任有可能螺旋式升級，全球廣泛的科技分岔和供應鏈分裂也完全可能出現。當前中美都有很大可能從最壞角度去解讀彼此的行動和意圖，這將給雙方、本區域和世界帶來嚴峻後果。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、大國關係研究室主任鍾飛騰認為，在此之際，中美元首在線下面對面的對話，不僅有利於緩和兩國關係，並且會給世界注入信心，「世界各國都非常擔心中美競爭會不會進一步加劇，世界會不會因此被分割成兩個獨立的體系，對這些重大問題，兩國元首會加以討論，並且對外界發出一個明確信號。這有助於穩定局勢，並為全球治理朝著更加公正合理的方向發展奠定良好基礎。」

除全球性議題、中美經貿等話題之外，台灣問題料將是兩國元首會談的重點。國際關係學院副教授鍾厚濤認為，對於台灣問題，現在最重要的是止損，防止台海局勢進一步風高浪急甚至出現驚濤駭浪的險情。雙方通過最高領導人的直接會晤，為台海局勢降溫，找到危機管控方式非常有價值。

鍾厚濤亦指出，台灣問題對中美雙方不僅是止損，更重要的是要尋找到雙方的利益交集。維持台海地區的和平與穩定，符合雙方共同利益。在這一共同利益前提下，雙方需確立止損點並畫出「紅區」，防止台灣問題成為中美之間的「閃爆點」。

在當前局勢下，對話、溝通必然有其積極意義。相信元首外交在一定程度上能夠舒緩緊張的雙邊關係，為地區和世界和平釋放穩定訊號，亦能為推進全球治理注入動力。但美國所說的對華「競爭而非衝突」甚至「尋求合作」的定位如何在行動中體現，大陸如何平衡合作與鬥爭，世界能否化解陣營對抗、分裂、板塊化的危機，都需時間觀察。（作者為大陸資深時政評論員）

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