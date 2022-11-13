全球矚目的「拜習峰會」14日登場，被定位為「第二次冷戰的第一次超級強權峰會」或許無法消弭美中根深柢固的歧見與對立，但必然衝擊美中關係及世界大局走向，其中台灣問題公認是優先要務，而處於對抗核心的台灣只能遙遠觀望，完全受制於兩大強權的操控。

中美尋求競爭不衝突

美國期中選舉落幕，「紅潮」未現，共和黨掌控眾議院將掣肘拜登的重大法案與預算案，但在外交、國安領域，總統仍擁有特權，拜登立即展開外交出擊，出席在埃及舉行的第27屆聯合國氣候變遷大會、柬埔寨的東協峰會及印尼的G20峰會，就在證明自己絕非跛鴨，更要問鼎連任；同時中國領導人習近平在二十大後也啟動元首外交，出席G20峰會及在泰國舉行的「亞太經濟合作會議」（APEC）非正式領袖會議，雙方首度在國際舞台公開較勁，爭取對雙邊關係與世局發展的主動權與主導權。

美中戰略競爭與世界秩序處於歷史性拐點，「長期、全方位、終極」戰略競爭已為不可逆轉之趨勢，再加上拜登總統4度公開表示，如中共對台灣使用武力，美國將軍事協防台灣，以及「台灣獨立由台灣人決定」，在北京眼中，美國已虛化、掏空一中政策，美國「以台制華」是台海穩定的麻煩製造者。

為反制眾議院議長裴洛西8月訪問台灣，中共進行系列「圍島鎖台」實彈聯合軍演，台海緊張情勢驟然升高，中共軍機、軍艦頻頻穿越台海中線擾台已成為新常態；美國國務卿布林肯與軍方將領公開示警，北京不再接受台海現狀，決定加快併吞台灣時程，強硬路線、挑釁言論使美中關係陷入惡性循環，台海安全危機一觸即發。

在「拜習會」前夕，雙方表明對台灣問題的立場不會軟化、讓步，因此，美方已經預告對拜習會沒有太高期待，會後不發表聯合聲明，暗示要達成具體成果或共識的機率不大，但是兩國領袖同意進行首次面對面對話仍有其一定的意義，在缺乏戰略互信、最危險的時期，雙方有責任打開機會之窗，導正逐漸失控的戰略競爭。

拜登在白宮記者會宣示，他要告訴習近平，「我尋求競爭，不是衝突」，要畫出彼此的「紅線」，了解中國的重要國家利益，說明美國的重要利益，並決定這些利益是否衝突，假如有衝突，要如何解決。白宮發言人尚皮耶則表示，深化美中溝通管道，負責任控管戰略競爭關係，以及在雙方利益重疊領域攜手合作是拜習會主軸；而中方重申「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，顯示美方仍是有對話的基礎。

美方台灣準則未改變

關於最敏感的台灣問題，拜登將向習近平表達對中共威脅台海和平穩定的關切，但他在白宮記者會中刻意迴避了軍事防衛台灣的問題，而強調美國的「台灣準則」從未改變過；白宮國家安全顧問蘇利文日前在接受CNN專訪時也表示，美國正在尋求與中國共存，而非遏止中國或發動「新冷戰」，這些言論也被解讀為華府試圖緩和日趨緊張的美中關係，為拜習會營造良好氣氛，也希望透過良好、實質對話產生更大「戰略穩定」，美中在了解彼此紅線後，有助於降低緊張與敵意。

烏克蘭戰爭將是拜習會的另一個關注焦點，拜登將坦率、直接向習近平表達美方對俄羅斯發動侵略戰爭的立場，並關切習近平與普丁的關係。但據報導，美國已私下鼓勵烏克蘭與俄國和談，可望接任眾議院議長的麥卡錫早已揚言，美國對烏克蘭的支持不是一張「空白支票」，這些都顯示西方國家對烏克蘭戰爭的立場已有微妙轉變。

根據《大西洋月刊》報導，蔡英文總統受訪時表示，從俄烏戰爭學到「尋求國際支持」與形塑抗敵決心的重要性，警告中共「三思而後行」。這只是凸顯民進黨政府仍然沉溺於完全依賴美國可以有效嚇阻、甚至戰勝中共的迷思中。

當美中兩國透過高層對話，希望有效管控風險之際，民進黨政府卻仍在狀況外，只能消極地等待美方事後簡報，那麼台灣還談什麼主體性？