面對接連發生重大治安事故，行政院長蘇貞昌強調，台灣沒有治安假期，台灣更不是柬埔寨。蘇揆滿嘴空話，似乎忘記台灣可是國際認證的詐騙王國，柬埔寨也是台灣人跑到當地犯案，台灣當然不是柬埔寨，因為比起柬國，台灣犯罪集團更加囂張。

時值選舉敏感期間，高雄、台南發生重大槍擊案，就連蔡總統桃園輔選的場子，都有男子掉出玩具槍引發虛驚，國民黨質疑治安敗壞是因為選舉期間有治安假期，蘇貞昌卻反駁並批評立委的描述不正確。

蘇揆睜眼說瞎話的功力早就司空見慣。台南槍擊案的開槍地點除候選人競辦外，還有民進黨中執委的公司，不論是不是選舉因素，但槍手持衝鋒槍掃射88槍，都是無視公權力的極大挑釁，何況槍手迄今還逃之夭夭。

過去動輒震怒撤換警察局長，還曾為改善治安拿過烏紗帽擔保的蘇揆，這回在警政署長換上自己人後，居然很有自信地拿柬國相比，指台灣是每一案都破、每一個犯罪者都抓到，台灣更不是柬埔寨。

蘇揆再度睜眼說瞎話，沒看到桃園台版「豬仔」案有3條無辜人命被虐死，就算逮到嫌犯，但人死不能復生，怎會有執政者踩著屍體以此沾沾自喜，有臉拿來嘲諷柬埔寨。

治安的良窳在於人民的感受，不是治安會報上的一紙統計數據。蘇貞昌愛拿撞球桿吹噓功績，但面對民進黨牽扯出黑金政治的糾葛，卻像拿著蒼蠅拍打老虎，企圖粉飾太平。

九合一大選是蘇內閣的保衛戰，距離投票已不到2周，府院黨傾全力全台跑場輔選，「重維安、輕治安」下，可別讓選舉奧步再度影響大選結果。