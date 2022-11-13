九合一選舉進入倒數計時，選情卻更加弔詭。民進黨「抗中保台」、「蔡英文」兩張王牌未見往日成效，拉不開勝選氣勢。美國期中大選共和黨奪下眾議院，但挺川普的戰將卻紛紛落選，民主黨完全執政兩年何以至此？經濟與通膨是重要因素。中共二十大後習近平的領導更加穩固，但話語權與主導權卻未必因此更大，封控的民怨、美國的圍堵，美中未來十年「全面對抗」基本態勢已定，可見問題重重。全世界的領導人都正面臨一個大問題：「我的影響力怎麼不見了？」

美國女童軍前首席執行官海瑟班說過：「一個人無法改變整個組織，但文化和優秀的人才能辦得到。」2019年被評為「世界50大管理思想家」、專研領導與發展，客戶包括蘋果、臉書、Google、微軟、推特等企業的懷斯曼集團執行長莉茲．懷斯曼寫了《影響力習慣：5種心態×15個習慣，從邊緣人變成最有價值的關鍵人物》一書，說明要打造高影響力團隊，靠的是明確化需要做的事、重新定義領導、堅持到底、建立回饋並調整，如此才可以組出冠軍隊伍。

有能力，不代表能發揮影響力。作者從520名經理人和25位影響力成員的訪談中，歸納出從A晉升A+的工作心態和習慣。他說當運動比賽進行到關鍵時刻，教練派上場的不一定是最強的球員，而是可以扭轉局勢的成員。在社會或職場上遇到棘手任務或面臨轉型，擔當重任的也都是影響力成員。能力相當的兩個人，發揮的影響力可能截然不同，能委以重任的頭號人選，能力與資源不斷增長，影響力於是更加擴大，形成一個正向迴圈。

觀諸進行中的競選，似乎也是如此。被層峰領導人指派的縣市長候選人發揮不出戰力，不選的韓國瑜聲量還是很大。防疫的功勞或過錯，影響遠不及廁所上偷窺的廣告與鹹豬手的觀感。影響力究竟具備哪些特質？怎麼會變成這樣？作者指出，可以站出來領導，也可以退居原位，在沒人負責的灰色地帶能挺身領導，去贏得具影響力的決策。有影響力的人不僅自己是明星，也能創造出明星。在完成階段性任務後，還能不吝於把領導權轉移給下一個有能力貢獻的成員，啟動正向的迴圈，贏得長久的勝利。

在麵包製作的科學中，酸麵種是一種生長劑且會大量生長。每個酸麵包師傅都有過早上走進廚房時，發現他們的酸麵種長得滿出容器，蔓生到整個桌面。麵包師傅會定期拋棄一部分酸麵種，因為他們不需要那麼多。不用怕頂尖貢獻者因成長而離開，他們也許需要更大的競技場施展，但他們留下的影響力仍會在你的組織團隊繼續起作用。當影響力成員離開後，他們不會留下一個洞；他們會留下更多人才，更多的酸麵種。

可惜的是，台灣目前的政治社會環境缺乏酸麵種，又不培養影響力環境。只聞到處處的酸！（作者為台北市出版公會理事長）