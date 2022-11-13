東南亞的外交大戲上周末登場，柬埔寨、印尼、泰國輪流作東。先是金邊的東協峰會、東亞峰會，然後是峇里島的G20峰會，最後是曼谷的APEC峰會，一場場峰會輪番上演，場內場外的外交較勁也看得人目不暇給。

11月11日，東協第40屆和第41屆峰會同一天在金邊舉行。緬甸問題是與會國最大的關切。去年緬甸發生政變後，軍政府遲遲未還政於民，東協於是禁止軍政府領導人參加峰會，要求改派非政治人物參加。軍政府拒絕，於是東協峰會緬甸名牌後面就是一個空席。這對講究10國一體的東協自是一個諷刺。因為少一個成員，東協還能否發揮應有功能？這次峰會上印尼和新加坡都表示憂心，稱東協不能被一個國家綁架。因而要求加大對緬甸的壓力。

可是東協向來標舉在外交上柔性勸說與不干涉內政的「東協方式」，去年雖就解決緬甸問題提出過5點共識，但緬甸根本不理，東協也無可奈何，也一直處在干預輕重難以拿捏的兩難之中。這次峰會就是這樣，本來印尼主張對緬甸要更加強硬，最後聯合聲明還是含糊帶過。看來東協要在國際舞台發揮自主的重要角色，還得先過能解決緬甸問題這一關才行。

美國總統拜登11日還在埃及開聯合國氣候峰會，12日就飛到金邊與東協國家舉行峰會，證明了拜登政府對東協的重視。拜登心裡其實是不喜歡柬埔寨的，所以和洪森總理見面時在感謝完金邊在烏克蘭問題的仗義直言之後，就對中國使用柬埔寨的雲壤基地表示關切，強調保持透明的重要性；並呼籲洪森釋放政治異議人士，期待在明年柬國大選前能有一個開放的空間。

有國外媒體指出，由於柬埔寨和中國關係太好，所以美國根本放棄了爭取柬埔寨。這也不無道理。因為兩天前李克強才和柬埔寨簽了18個雙邊協議，並主持了中國耗資20億美元幫柬國建的金邊到西哈努克港快速道路的通車。以中柬關係之密切，美國實在很難在其中找到縫隙。所以拜登兼程趕到金邊，為的還是和整個東協對話。

拜登向與會9國表示，東協是美國印太戰略的中心，美國將在區域重大問題上和東協合作，比如緬甸和南海。美國也宣布和東協的關係提升到全面戰略夥伴關係，和中國與東協的關係有了同樣的位階（中國是去年取得全面戰略夥伴關係的身分）。拜登也宣布對東協提供8億6千萬美元的援助，主要用在潔淨能源與教育、法治等方面。就在前一天，李克強在同一地方與東協國家對話，宣布設立2760萬美元的發展援助基金。可見中美全力爭取東協，東協也樂得左右逢源。

李克強只是中國大陸這一波東南亞外交的第一棒，第二棒是習近平親自上陣，參加峇里島的G20和曼谷的APEC峰會，並在G20峰會前和拜登舉行雙邊會談。美中爭取東南亞是對抗的大戰略，「拜習會」只是其中一個小插曲。美中對抗的大態勢沒變，拜習會只可能為對抗設一護欄，改不了大局，所以後續的習近平東南亞外交才是觀察重點。

（作者為東吳大學政治系教授）