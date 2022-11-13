11月12日，九合一大選前的倒數第2個周末，藍綠分別展開大動員。民進黨挾執政優勢，不僅搶到台北市總統府前的凱道黃金地段，又有多個藝人團體表演，陣容豪華且造勢時間長，轉播時空拍機來來回回拍攝，就是要刻意呈現人滿出來的氣勢。而如此不惜血本的堆砌和馬力十足的衝刺，主角只有台北市長候選人陳時中和新北市長候選人林佳龍，然而，這兩位候選人的民調目前呈現落後，拉抬效果恐怕相當有限。

國民黨則選擇在新北市板橋區第一運動場前廣場舉行造勢活動，場地當然不如凱道來得受矚目，也沒有藝人表演、缺乏能撼動人心的名嘴級演講，相較於民進黨的場子，只能用「樸實無華」來形容。

國民黨沒有明星助陣，且資源有限，很難像民進黨搶下凱道只為雙北造勢，租了場地，就要儘量用到極限，所以一次讓六都候選人齊聚一堂，佐以新北市議員候選人，在候選人各自動員支持者之下，現場也呈現出相當的人氣。儘管中南部市長候選人的支持者不太容易大批來到現場，不過，六都市長輪番進場，最後一起造勢，頗有營造大團結的氣勢。不像民進黨的凱道似乎只有英系在辦家家酒，其他派系則大都遠觀納涼。

當晚，國民黨所有候選人均穿著白上衣、牛仔褲，現場還玩起波浪舞，洋溢著一片年輕、歡樂的氣息，老實說，比起民進黨由身兼黨主席的總統蔡英文的抗中訴求和陳時中的哽咽落淚，給人更明亮和希望的感覺。

民進黨的這場「雙北雙箭頭」造勢活動，特地找來高雄市長陳其邁助陣。當陳其邁站在陳時中旁邊高喊「高雄經驗、台北再現」時，他可能不知道台北市民聽了是一肚子火，整個防疫期間，陳時中重南輕北、苛待台北市民的新仇舊恨頓時湧上心頭。到底是哪個白目的人出這個餿主意害陳時中？

距離投票日不到兩周，民進黨的選舉策略很明顯走回老路，蔡英文不斷提醒民眾，「要注意世界怎麼看台灣」，「台灣絕對不能失去國際的關注和幫助」，12日的凱道造勢也是維持這樣的基調。此外，11日總統府證實，美國前總統小布希將於台灣時間16日23時在美國達拉斯舉辦民主對談，蔡英文與烏克蘭總統澤倫斯基將會以視訊方式參與並發表談話。

此事被民進黨視為是投票日前的大利多，總統府強調，由此可證明「位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持」云云；然而，美國參謀首長聯席會議主席密利日前估計，俄羅斯與烏克蘭在這場戰爭中，軍人的傷亡人數各已超過10萬人；更有約1500萬至3000萬名烏克蘭人民因戰爭淪為難民，平民死亡人數則約有4萬人。

看到蔡英文與澤倫斯基「線上同框」，民眾、尤其是年輕世代，是會感到興奮、光榮，還是擔心、憂慮？民進黨最好想清楚。（作者為作家）