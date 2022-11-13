美國期中選舉結果尚未完全揭曉，但可確定並未出現原先外界預測的共和黨「紅潮」，至多只是掀起紅色小漣漪。截至13日止，共和黨僅在眾院領先民主黨7席，仍應有機會過半；民主黨則在獲得內華達州的關鍵1席後，保住參院的50個席次並掌握參院，也讓拜登總統露出難得的笑臉，這意味他不至於提前跛腳，亦更有底氣競選連任。

雖說兩黨在經濟、墮胎權及通膨等問題競爭激烈，不過「新華盛頓共識」已逐漸在華府政治圈形成，亦即，民主、共和兩黨並未改變對華政策的基本方向，均主張應強硬對抗中國的挑戰。

出席東協峰會的拜登總統剛與東協領導人建立「全面戰略夥伴關係」，美國宣布將對東南亞投注資源。對抗中國在該地區的龐大影響力顯然才是美國增進與東協互動的真正目的，這也等於為14日的「拜習會」定調。

拜登行前就強調，美中雙邊關係跌落谷底，因此有必要清楚闡明各自立場，至少能設置護欄、管控分歧以避免不必要的衝突，為雙方競爭範疇畫定底線。中國大陸外交部則說，中方向來正面看待雙方往來，畢竟維持穩定發展既符合雙方利益，也是各國期待，但提醒美方應「避免誤解誤判」，才能讓雙邊關係重返「健康穩定發展的正確軌道」。

雖然雙方都釋出善意，但一個小插曲也讓中方極度不滿。美國國安顧問蘇利文日前表示，美國將向台灣簡報兩位領導人的談話內容，讓台灣對美國的支持感到放心。駐美代表蕭美琴對美方支持台灣表達歡迎，但中方提出嚴正抗議，批美方此舉「十分惡劣」。事實上，美方向台灣簡報美中領導人峰會內容早行之有年，其實不是什麼突破。只不過，此次美國如此公開地論及此事，確實有違慣例，拜登政府的用意惹人猜疑。

這次是拜登期中選舉過關、習近平全面掌權後的首次美中領導人實體高峰會，由於雙方皆有不能輕易讓步的壓力，故能達成的實質效果有限，只希望不會惡化。新加坡總理李顯龍說得相當貼切，美中的戰略不信任可能出現「螺旋式升級」，彼此都以最壞角度解讀對方意圖，將為美中、區域及全球帶來嚴重後果。

被問到台灣問題，拜登已表明不會向習近平做出「根本性讓步」，並表達競爭但不衝突的原則。對此，中共官媒《環球時報》就回應，雙方領導人願意坐下來談就是積極信號，有助緩解當前緊張氛圍，但也重申「美國必須明確反對和堅決制止任何台獨行徑」的堅定立場。

面對美中競合，蔡英文政府其實沒有樂觀本錢。美國固然會持續保護台灣免於戰爭威脅，也反對中共片面改變台海現狀，但持續緊繃的兩岸對抗究竟將何去何從，蔡總統應該給國人一個明確答案。川普的民粹風潮難以為繼，民進黨的「抗中保台」還能激起旋風嗎？這就看選民的智慧了。（作者為國家政策研究基金會國安組副研究員）