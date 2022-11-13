德國總理蕭茲旋風式訪華行已經結束，但餘波盪漾不止。兩國在俄烏戰爭引發的東西對抗陰影下，不輕言脫鉤、鼓勵兩國企業相互投資、承諾深化雙邊經貿合作關係的表態，成為全世界輿論關注焦點，也引發市場迴響。中美對抗將持續升溫，習蕭強調合作共贏、堅持維護全球化體系，顯得意義非凡。

民營企業市場活力旺盛

包括美國在內，西方國家在民粹政治主導下，紛紛採取以鄰為壑經貿政策，自二戰後引領世界經濟走向繁榮的全球化精神受到破壞，全球經貿發展陷入停滯。習近平與蕭茲的聯合聲明是一道暮鼓晨鐘，提醒各國勿輕忽貿易保護主義對全球經貿的危害。

不過，蕭茲對二十大後中共政經發展路線感到憂心，深怕習近平為抵禦美國制裁、追求國家自主而靠向馬列主義，但蕭茲可能過慮了。二十大後習近平權力更加集中，是否必然引發專制獨裁、只搞政治不搞經濟，還需要事實印證。用西方思維看中國政經發展，往往陷入見 樹不見林的迷思，因而誤判局勢。

習近平二十大上有關未來經濟路線的談話，確實更側重國家安全與社會分配（如共同富裕）目標，但他也重申，要達成這樣的目標，持續深化改革開放、推進市場經濟，勢不可免。譬如，縮減外商投資准入負面清單、擴大跨境貿易與電商綜合試驗區、加強一帶一路與RCEP沿線國家合作等，都昭示著大陸經濟不可能走回閉關鎖國的老路。

以上海舉辦的國際進口博覽會為例，共吸引145個國家（地區）及國際組織、284家世界500強與行業巨頭參展，數量再創新高，顯示市場開放還是當前大陸經濟發展重心。更不用說，習近平開幕致詞時，一以貫之重申對外開放承諾，並表示將推動各國共享中國大市場機遇，積極履行多邊主義，都足以證明中國對外開放大門，只會越開越大。

開大門、走大路至少有兩大好處。一方面，可消除外資對大陸走回頭路的疑慮，如蕭茲訪華時所提到對馬列主義回歸的擔憂；另一方面，可穩定內部民營企業的信心，破除國進民退的蜚語流言。

事實上，自2012年習近平上任以來，十年來大陸民企發展從未停過，甚至活力遠超胡溫時期，就是最好例證。

根據中國國家市場監督管理總局統計，在2012-2021年十年間，大陸民營企業數量從1086萬家成長到4458萬家，足足增長3.1倍。民營企業占總企業家數比重，由79.4%拉高到92.1%，等於10家企業中就有9家以上民營企業。

民營企業的活躍程度，不僅體現在量的擴增，質的部分也同步提升。中國企業聯合會與中國企業家協會每年發布「中國企業500強」名單，2010年上榜的民營企業家數只有175家，約占總數1/3，到了2021年有249家，比重近1/2。

經濟路線秉持中庸之道

推敲企業經營效率可以發現，500強民營企業不管是在營收與獲利上，都遠超過國營企業，人均營收是國企的1.24倍，人均利潤高達1.51倍。顯見民營企業的素質，已不可同日而語。這應歸功於習兩任期間，堅持市場經濟路線。

過去如此，未來何嘗不也一樣。務實來看，走回毛式社會主義、計畫經濟路線的選項並不存在。即便習近平第三任期將更著墨「共同富裕」的社會分配目標，但也不會割捨市場經濟，畢竟民營企業早已多到不能倒。習近平推動「共同富裕」將近3年，依據《富比士》2022大陸富豪榜，100名上榜富豪的財富總額，從去年的1.48兆美元下降至9071億美元，跌幅達39%，政策效果明顯，但民營企業的旺盛市場活力並未受到干擾，出口成為大陸疫情期間經濟最重要支柱。這絕非偶然，市場經濟已成為經濟社會的DNA，民營企業成為經濟成長的壓艙石。

要維持旺盛的市場活力，在經濟路線的調整上須秉持中庸之道，審慎拿捏計畫經濟與市場經濟之間平衡點，避免走向兩邊的極端。自鄧小平推動改革開放開始，就強調社會主義中有市場經濟，資本主義中也有計畫經濟。計畫與市場都是經濟手段，不需要做非黑即白的二元式思考。

習近平要追求共同富裕，拜登要重建本土晶片製造力，都出於計畫經濟思維。一個社會主義國家、一個資本主義國家，都試著要在市場的手與政府的手之間創造新平衡，如何能夠平衡，將是兩國領導人的重要課題。