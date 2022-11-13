數位發展部

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，這句話套用在蔡政府，是最適合不過的，近期歡慶創黨36周年的民進黨，蔡英文又在高喊「守護民主、壯大台灣」，但對照蔡政府這六年來的施政作為，可說上演了一場場打臉鬧劇。

從2018年的台大校長拔管案、到了不當黨產沒收、到了觀塘藻礁環評的強渡關山、中天新聞台之強制關台、美國毒萊豬強制進口、日本核食偷襲開放、到近兩年來防疫爭議，我們看到的都是政府機器利用其上層的絕對權力，霸淩百姓，所謂公平正義，也都只是欺騙選民的口號，但蔡政府做錯事還不准民眾批判，蔡政府更變本加利大喇喇地成立網軍，且開始廣興文字獄，打擊社會反對的聲音！

2018年，民進黨通過台灣新頭殼網、奇摩網、放言網、三立新聞網等網路媒體大量發表評論性文章共計418篇，大肆抹黑造謠「藍營」及「泛藍陣營」，卻只會叫好蔡總統。為了選票，不惜欺騙台灣民眾，公然踐踏台灣民主，影響選舉結果。例如立法委員柯建銘的辦公室助理「周立軒」就是典型網軍典範。根據相關統計顯示，「周立軒」化名為「魏國浩」、「 林武部」、「吳國明」等相關名稱，並常轉換自身的投稿身分，用不同的筆名進行政治評論，2018年6~11月就撰寫了78篇文稿，全部評論內容都是特意攻擊國民進黨和柯P團隊，標準的護航文章，這就是典型的網軍做法。 除了周立軒，還有大量利用不同筆名發表攻擊柯P團隊的隱藏筆手。例如林泰瑋、徐健麟、張靜芸、鄭亦麟等人利用各種筆名發表了標題為「朱市長的非核家園，說一套做一套」、「韓國瑜不僅頂上無毛，他根本就是目中無人」、「面對問題解決問題的政策何錯之有？」、「柯文哲的委屈，台灣的大危機」等文章。

曾經打著反對權威、爭取民主自由的民進黨竟然已經道德淪喪到如此的地步，民進黨建構自己的網軍體系，利用評論性的文章影響輿論風向，持續性的誤導民眾。新一屆的選舉即將開始，民進黨怎麼會放過自己建構的筆陣網軍體系，必定又是掀起一波大肆抹黑。

並且這些「綠營」寫手，僅2018年6~11月間，就從民進黨中央黨部領走經費達55萬元新台幣之巨。而且民進黨的墮落與骯髒未見停歇，2022年8月27日民進黨強硬成立「數位發展部」，號稱要推動「資安及國安2.0戰略」，此部門因其編制員額600人，卻有300人是約聘人員，創下公務機關的用人之惡例，整體預算竟然高達了211億元，這就是標準的養網軍的作法，超半數人力採用約聘制，就是用納稅人的錢公然養「網軍」，試圖進一步將「網軍」收編正規化的政治目的。

但試想「數位發展部」這211億元的預算，若能用於改善台灣民眾的老人貧窮與青年貧窮的社會問題，這就能優化政府預算之執行成效，更能健全台灣整體的未來發展，但如今人民辛苦的稅金，卻被民進黨濫用，拿來養網軍，這樣還有天理嗎。

除了帶風向之網軍持續荼毒台灣民眾之外，蔡政府更是大興文字獄，前些日藝人郭彥均就發文指出「很多孩子走了」，蘇貞昌就立刻震怒，說這就是不實謠言，還發動刑事局介入調查！這就是標準的「見笑轉生氣」，更是東廠再現，警總再臨，政府擺明利用國家機器在打壓言論自由！

柯p就直言，人民不能質疑與發問政府嗎?難道蔡政府不能容許任何的質疑，人民就只能歌功頌德、只能高呼萬歲嗎？！

民進黨是打著反威權體制的大旗起家的，但今日蔡政府卻開始利用國家機器，查緝反對他的聲音，這無疑就是在利用政府權力在打擊異己！其實這樣的做法只是再次凸顯其蔡政府本身的做賊心虛，因為執政無能才需要透過強力打壓民間反對的聲浪！

蔡政府口口聲聲號稱傾聽民眾的聲音，實際上卻是瘋狂打壓言論自由！諾貝爾獎得主索忍尼辛曾說過：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」！

蔡政府的施政已經走向了威權統治的回頭路，大家記得要去投票，外漂青年更是要返鄉投票，展現年輕選民的力量，掌握自己的命運不再讓民進黨的獨裁體制再現台灣！自由選民從我們做起！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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