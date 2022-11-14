上周全球股市報復性反彈，台灣股市與匯市更出現罕見的噴出行情，台股加權指數單周上漲將近千點（981點），漲幅高達7.5％，過去兩周十個交易日，僅有一天出現回檔，護國神山台積電因為此波遭逢短線對沖基金的賣壓，回彈速度與幅度極為驚人，特別是受到周四美股Nasdaq 100指數單日暴漲7.35％的帶動，強大的空頭回補力量讓台積電在周五單日暴漲8.34％，單日總市值狂增5,952億元。

新台幣兌美元匯率也跟股市同步，連續七天升值，上周五（11月11日）單日暴升4.95角，創下23年來最大的單日升值紀錄。

新台幣匯率止貶回升的動能才剛啟動，此波強勢美元最大的受害者日圓，上周四、五兩天連續強升，從146.5日圓兌換1美元，一口氣升值至138.45日圓，短短兩天升值幅度高達5.1％。新台幣匯率有中央銀行在關注，當然不會像完全國際化的日圓那樣被國際熱錢翻滾熱炒，但是以日圓、英鎊、歐元集體快速升值帶動下，美元指數在短短六個交易日內，從113快速下跌至106.28，跌幅高達6％，新台幣兌美元匯率繼續升破31，似乎也應該是合理的預估。

我們先說結論：市場「報復性反彈」雖然讓壓抑的情緒獲得宣洩，卻不代表美國聯準會主導的強勢升息已經結束，美國聯準會暴力升息「主升段」即將告一段落，但是指標的聯邦基金利率還未到頂，聯準會每個月減持950億美元的縮表計畫也照原訂規畫執行，市場劇烈的波動相較於聯準會穩定的政策，是投資大師科斯托蘭尼（Andre Kostolany）所描述「遛狗理論」的經典情境：主人牽了一條狗往公園散步，主人走了一公里，狗卻前前後後來回跑了四公里。

這次聯準會的貨幣緊縮政策，使用「抑制通貨膨脹」做為引導市場預期的主軸，實質上就是導正QE零利率的副作用，真正的政策目標，就是「利率正常化」，讓聯準會與全球中央銀行重新獲得貨幣政策操作的空間，利率正常化，才是真正的政策目標。

本報社論曾經明確指出，9月底英國本土性的金融風暴，讓拜登政府高度警覺金融地雷的風險，因此從10月初，由財政部長葉倫召集聯準會主席、證監會主席等一級金融監管單位的負責人，召開了金融穩定會議，仔細評估了升息造成金融風暴的地雷區，聯準會也動員經濟學家與研究員，與華爾街第一線的交易主管們探究美國國債流動性風險等問題，拜登總統更密集與白宮經濟幕僚掌握金融市場動態。美國政府對於金融穩定的高度重視，拆解全面金融風暴的引信，是這一波的報復性反彈最重要的動能。

此外，聯準會的強勢升息，成功去除了QE的泡沫，美國標準普爾指數成分股的總市值曾經突破40兆美元，如今已經減損約10兆美元，過去兩年美國房地產市場罕見的上漲，也在第三季開始因為房貸利率的強升而開始回跌，預計未來一年將會產生7兆美元左右的房市財富減除效應。還有，虛擬貨幣是QE泡沫最大的副作用，隨著LUNA、FTX的崩潰，前百大的虛擬貨幣市值如今已經降至8,500億美元以下，對於金融安定已經不會造成威脅。2022年聯準會的緊縮操作達到初步的效果，對於抑制通貨膨脹的成效將在未來半年逐漸顯現。

如今金融市場的反應快速且劇烈，市場報復性反彈可能很快會完成，我們將要迎來利率正常化的新常態。通貨膨脹會有一定的僵固性，調升的美元利率也不可能有太大幅度的回跌，企業去庫存的活動，在未來幾個月也將壓抑上市公司的營收，連續一兩個季度的業績衰退也是無法逃避的挑戰，而聯準會剛剛成功去除金融炒作的泡沫，更不可能任隨市場炒風再起，已經回升的利率水準，讓全球央行獲得較大的控盤空間，用遛狗理論來描述，主人拉著狗的繩子長度縮減，小狗前後亂跑的空間已經減少。

金融市場的交易員與企業經營者必須習慣現有的利率水準，在此進行中長期的規劃，除非有重大、無法預測的黑天鵝意外，過度樂觀的期待與過度悲觀的情緒都將過去。依照目前的趨勢發展，市場波動將會逐漸平息，利率與匯率找到新的平衡點，股市也將在調升的利率水準，完成本益比調整的工作，總體經濟將會重回Covid爆發之前的運行軌道。