美國期中選舉逐漸落幕，在川普全國奔走、大力輔選下，原本預期「紅潮再起」，共和黨可以席捲參眾兩院，促使拜登跛鴨，川普就可順勢宣布2024再度參選總統。沒想到，共和黨雖然在眾議院小有斬獲，但是遲遲無法確定拿下過半數的眾院席次，參議院甚至還可能減少一席（已經確定失去賓州，喬治亞州還須等到12月6日的第二次決選，才能確定鹿死誰手），讓民主黨可以繼續掌控參議院。

事實上，這次與其說是共和黨的挫敗，不如說是川普個人的挫敗。川普挾其在黨內強大的影響力以及募款能力，在全國各選區強勢逼退共和黨內的溫和派，支持立場極端的「選舉懷疑論者」（認為2020美國總統大選，川普是因為作弊才導致敗選）參選，導致中間選民為之卻步。據統計顯示，大約一成的選民（也就是所謂的「咩選民(meh voters)」），雖然對拜登感到不滿，但是因為拜登的對立面是川普，最後其中至少半數投給民主黨，才使得拜登僥倖逃過一劫，期中考低空飛過，不至於威信全失。

相對於此，蔡英文總統面臨的選舉局勢，顯然更為險峻。蔡總統親手挑選的桃園市長候選人林智堅因為「新竹棒球場12億整修草率開幕弊案」以及「台大、中華碩士論文兩度抄襲醜聞」黯然退選，臨時披掛上陣的鄭運鵬迄今聲勢低迷，連帶影響民進黨在新竹市的選情。此外，蔡總統青睞有加的前衛福部長／防疫指揮官陳時中，其台北市長選情也持續陷入泥淖，在第三名與第二名間沉浮，看來只能跟黃珊珊拚第二名。目前，對民進黨最悲觀的評估，是民進黨恐怕只能保住二都二縣──台南、高雄、屏東、嘉義。即使民進黨僥倖地保住新竹市，也難以彌補藍營拿回台北市以及桃園市對民進黨的傷害。

然而，民進黨何以至此？不是六年前蔡英文才以破紀錄的高得票數入主總統府；兩年前，民進黨又在2018地方選舉重挫的陰霾下順利取得總統及立法院選舉的勝利，為何如今又陷入泥淖？筆者認為，民進黨的問題，在於權力的傲慢。因為同時掌控行政權、立法權、司法權、監察權及考試權，民進黨可說是肆無忌憚！他們可以明目張膽地圖利高端（民間藥廠），不但給予尚未通過第二期評估的高端疫苗緊急授權（世界其他先進國家均是在相關疫苗通過第二期試驗，並完成第三期期中報告後，才給予緊急授權），更民間有意願捐贈輝瑞、莫德納等疫苗進口都刻意阻撓，根本視人民生命於無物！

新竹市立棒球場花了12億元整修，最後卻變成職棒球員的修羅道場，也是民進黨全面執政、全面腐化的最佳例證！不合格的紅土、不合格的設計，但是民進黨控制下的新竹市府一路開綠燈，讓職棒球員成為球場的驗收員！相對於蔡總統屢屢宣稱棒球是我國國球，林智堅以及沈慧虹市府對於球場整建的漫不經心，完全令人傻眼！如此，也就無怪乎民進黨在年輕人的支持度一路下滑，不再成為年輕人青睞的對象。筆者摯友的小孩（台大大二學生）即不屑地說：「現在的大學生，只有想要追逐權力的人才會支持民進黨！」

選舉進入最後兩週，坦白說，國民黨如果勝選，並不是因為提出了更好的治國願景，純粹只是蔡英文領導下的民進黨，已經露出了全面腐化的醜態。國民黨如果要確保勝選的果實，必須要讓人民相信，國民黨的確是「比較好的選擇」！否則，就算僥倖贏了2022地方選舉，2024恐怕還會有第二次的鐘擺效應，還是無法重新執政！（作者為中華民國法律政策協會副理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※