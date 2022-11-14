日本首相岸田文雄11月13日出席在柬埔寨金邊舉辦的「東亞峰會」（EAS）表示，中國船艦多次侵入日本宣稱隸屬沖繩縣的尖閣諸島（我方稱之釣魚台；大陸稱之為釣魚島）周圍領海。中國在東海侵犯日本主權的活動正在持續且越演越烈。

先前8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，美國觸及大陸「一中原則」，引發共軍圍台與導彈試射軍演，其強調台海和平穩定與區域安全息息相關。

中共東部戰區近日增兵釣島趨勢，值得我方關注。（圖／陸文浩繪製）

再者，據我媒體11月12日報導，一艘註冊馬紹爾群島國籍的「LADT NEETI」貨輪，在11月10日由台灣東部海域從南至北航行期間，於CH16通用頻道錄到兩岸海軍對話。對話內容為，我馬公艦向共軍廈門艦稱「你即將進入我24海里警戒區，請你適時調整航向，以維航行安全。」；廈門艦回應「你所謂的24海里線不存在，請注意你的用語，我艦在此正常航行，請你與我保持3海里以上航行距離。」。馬公艦回應：「本艦航向230，請貴艦適時調整航向。」廈門艦：「收到。」對話結束。對此提出個人觀察：

首先，從上述兩岸海軍艦上航行人員對話中，可知悉雙方是遵守國際海上規則，與海上相遇禮儀。在大陸海軍未進入我12海里領海時，我方僅能以跟監方式伴隨。

從雙方使用特高頻（VHF）無線電話，依互聯網稱，此為提供岸上指揮電台對船台、或船台對船台之視距內語音通信，以及CH 16頻道為遇險與安全通信之用。而我基隆級驅逐艦馬公號駐地在宜蘭縣蘇澳港，可見中共海軍廈門號驅逐艦當時活動海域，約在前述區域24海里外航行。

其次，共軍廈門號驅逐艦經查詢網路，發現該船隸屬中共東部戰區海軍驅逐艦第6支隊，駐浙江舟山之052D型驅逐艦廈門號/154，於11月10日被我方主動發現在上述海域活動；日方卻未發現此共艦，反而在東海之我釣魚台北方發現一架不明型號無人偵察機1架活動。對此，個人從地緣與機艦活動的相對位置、近期共軍無人機頻密在大陸福建近海之台灣海峽中線與台灣西南國際空域活動、釣魚台海域等，推斷有相呼應關係。

回顧，日本防衛省統合幕僚監部，近期曾公布，與廈門號驅逐艦/154同隸屬第6驅逐艦支隊的052D型驅逐艦南京號/155，11月7日由西太平洋經宮古海峽往東海，推斷返回駐地整補，廈門號此刻在上述海域活動，係接替南京號在台灣東部至釣魚台一帶海域巡弋任務。

從共艦南京號、廈門號在上述海域活動，推斷這種增加在此區域共軍大型作戰艦，1.可扼控第一島鏈宮古海峽之海上戰略通道、2.監控往來之外國艦船、3.對我形成海防預警壓縮，並持續戰備警巡、4.退一步，可就近支援國家海洋局東海分局所屬海警船應對日本海上保安廳艦船與禁止日本漁船進入釣魚台領海、5.針對日本近年來加強西南諸島軍事部署的變化，尤以尖閣諸島主權爭議海空域。

因此，這陣子在台灣周邊海域共艦3-4艘的增減變化，相信此軍事力量的調整與部署，乃是基於國際情勢與地區環境態勢的改變。

另更早前之11月5日東部戰區海軍情報偵測船798船，由東海經宮古海峽抵西太平洋活動。依共軍圍台軍演後媒體稱有共軍情報偵測船在台灣東南海域活動、距離我九鵬基地以東、位處巴士海峽海上戰略通道等，遠距可對活動菲律賓海之外國軍事艦船雷達與通信等數位訊息偵蒐，甚至隨著這海上移動式電偵平台往西太平洋深入，可對關島美軍軍事基地之機艦電子參數進行截收，以利其爾後執行電子戰之運用。

最後，這次共軍宣稱，我方未存在所謂的鄰接區海域；令個人比較擔心的是，未來如再有類似美國眾議院議長裴洛西之官方高層色彩抵台訪問時，共艦再於我12海里領海外航行，共艦宣稱「這是中國的領海」，又展現無害航行情況，我方將如何因應，是我方須提前演練與應變之作為。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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