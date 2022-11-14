選舉投票，如何能選賢與能？

選舉投票好比企業選才，拋開人情關說、性別歧視、薪資待遇乃至於顏值考慮，學經歷、專業能力以及品德操守，應該是企業徵才、選才、晉用拔擢員工的最重要標準！

學歷，不消說，在同樣的薪資條件下，擁有博碩士學位的應徵者，通常勝過沒有博碩士學位的；在國內外名校取得博碩士學位的，又要優於在野雞大學取得學位的。應徵者學歷不相上下的，則取決於他們的實務經驗；實務經驗對比，又決定於應徵者曾經工作過的單位、企業以及擔任過的職務。

曾經在全球五百大或行業裡頂尖企業任職過的應徵者，等同於獲得世界卓越企業的背書和推薦，獲選的機率，當然要高過於那些只在本國中小企業、或是地方政府機構任職的應徵者。在同等級企業或機構任職過的候選人，擔任過主管職位、主持過大型項目者，通常又「技高一籌」。

學經歷往往能反映出個人的專業能力，而帶領過團隊、主持過大型計畫和項目的經歷，也能評量出一個人的領導統御能力。當候選人的學經歷、工作經驗和領導統御能力不相上下時，最終，決定勝負的標準就剩下了品德操守了。企業徵才選材，評定候選人品德操守的依據，除了最基本的官方「良民紀錄」外，很多時候要仰仗前任雇主的推薦函以及業界的評價。除非有心為惡，企業徵才選材，最怕錯選了品德低劣、貪墨成性、私生活不檢點、男女關係複雜的員工。

以企業徵才選才為師，投票選舉，選賢與能，其實不難。只不過，網軍當道，假資訊漫天飛舞，當政者存心為惡，指鹿為馬，隱己之惡，渲染對手瑕疵；眾多選民面臨資訊不對稱的困境，選賢與能，竟成了鏡花水月！

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