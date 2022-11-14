這不，美國要讓蔡英文跟澤倫斯基和小布希同框同台了。

美國期中選舉大致結果出來了。共和黨沒有先前以為的大勝，只拿到眾議院。民主黨保住參議院過半。最主要的原因之一，是墮胎議題發酵。民主黨支持者跟中間選民，對拜登跟民主黨再不滿，也因為恐懼，出來投票給民主黨。因為他們怕，如果共和黨大贏的話，恐怕個個州都會紛紛禁止婦女的墮胎權。

但是，我們一再說，雖然民主黨跟共和黨在各種議題跟立場，有各種矛盾跟衝突。可是，他們在敵對中國這件事，是高度一致的。兩黨都是竭盡全力，在打擊中國的。期中選舉以後，《台灣政策法》會繼續在國會推動。

總統府剛剛證實。美國前總統小布希，要跟蔡英文，跟澤倫斯基一起視訊。這當然是美國要推動台獨國際化。美國完全不遮掩，把蔡英文跟澤倫斯基放在一起播送。

小布希是共和黨。舉辦的是美國國家基金會跟小布希辦公室。這就是為什麼我說美國兩黨在支持台獨，在攻擊中國，是一致的。這次會議是布希研究所、自由之家、美國國家民主基金會共同舉辦。布希研究所是布希的。布希家族的影響力，是石油跟美國軍工，美國情報體系。

美國國家民主基金會NED，我們都很熟了。哪裡有顏色革命，哪裡就有他。烏克蘭革命就是他們下了功夫搞的。自由之家，是美國政府跟情報組織的白手套，美國國家民主基金會也是他背後的影舞者。

表面上就是在各種國際事務上，假裝說要捍衛自由民主，到處活動。動不動就對各國民主打分數。就是美國政府的白手套的白手套。布希研究所跟自由之家，也都大量接受「各方」捐款。

他們現在搞這個事，就是認知作戰。搞台獨就是反中。讓蔡英文跟小布希和澤倫斯基同台，讓全世界看到，蔡英文跟美國前總統平起平坐，跟世界網紅澤倫斯基平起平坐。這就可以誤導全世界，加深台灣是一個獨立的國家的錯誤印象。

又用烏克蘭，來連結一種台灣是亞洲的烏克蘭的印象。把台灣套上烏克蘭模式，就是要讓全世界認為台灣是一個國家，那大陸所有想要統一國家的努力，就完全沒有正當性。

製造一種台灣是烏克蘭的假象以後，大陸就變成俄羅斯。台灣就是對抗大陸野心的最前線了。當然，台灣正在地方選舉，所以這次同台，似乎可以幫台獨打雞血，對民進黨的選情，多少會有幫助。

美國把台灣烏克蘭化，是不分民主黨共和黨的。共和黨跟民主黨在很多議題跟立場上是尖銳對立的。可是面對中國，他們完全一致，要傾盡全力壓制中國，分裂中國。

美國步驟是源源不絕的。裴洛西、蓬佩奧、世界民主大會……。這些動作，不是只是在媒體發酵，而是會實實在在推動台獨。對內對外，都加強台灣是一個國家的存在感。對台灣人的洗腦更是徹底。不斷不斷的製造一種大陸是敵國，是另一個國家，而且是要併吞台灣的敵國的印象。

這是台灣人真正的悲哀。台灣正在火熱選舉， 可是不管是國民黨民進黨還是民眾黨當選多少，這個趨勢都不會改變。只會變本加厲。（作者為作家）

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