上個月一場突襲式暴雨，北市百齡橋下堤外停車場至少上百輛車慘淪泡水車，市長柯文哲竟帶頭怪起市民「每位國民須對自己行為負責，若不移車還要政府賠償不合理。」對比蔣萬安所說：「應以市民權益為最優先考量，而不是把責任推給市民。」柯、蔣兩人應對天災善後態度，高下立判。

事隔數日，柯文哲反而宣布，即起泡水車輛可向北市府申請慰問金，汽車2萬元；機車2千元。難道是柯文哲認錯了？抑或只是擔心被泡水車主提起國賠，反被認證北市府與有部分過失？最令人擔心的是，難保不是柯文哲聲稱的「新政治」只是一場空，為了台北、新竹危急的選情著想，趕緊做些柯過往看似不屑的討好選民舉動，連面子都不要了。

幾可確定的是，倘今天是蔣萬安當市長發此慰問金，肯定少不了柯文哲一頓酸。但從北市明年度開始將再發敬老禮金一事，再度證明柯文哲往往是剛愎自用誤了自己。

柯上任後，北市老人已長達7年都未能領到敬老禮金，直到議會國民黨團提案訂定自治條例恢復發放，柯竟還函請行政院認定該自治條例無效。後被行政院打臉不說，就連親民黨主席宋楚瑜也都看不下去，柯才不情不願的由前台北市副市長黃珊珊出面宣布，自明年起編列每位老人發放1200元敬老禮金。應該注意到的是「發放金額全由市府決定」，因此很難說1200元不是市長拍板定案才決定的事。

柯文哲過去曾說請領敬老禮金的人是貪婪老人，各縣市政府發放是違反財政紀律、債留子孫；柯上個月又說每位國民須對自己行為負責，若不移車還要政府賠償不合理。結果證明，最後還是得乖乖「拿錢放人」，柯文哲的政治學分可說完全不及格。

到頭來，柯文哲、黃珊珊掛在嘴邊的超越藍綠，往往只是「自我超越」毫無標準可言，又徒增雙重標準的罵名。如今還能逞多久口舌之快？

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