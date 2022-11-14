每一次，有「綠色親友」拿到中央或民進黨執政縣市標案時，對方都會跳出來說一切合法，自己多麼優秀，本就配拿到案子。陳時中兒子拿高雄市文化局標案時，是這樣辯解的，蘇貞昌女兒從桃園市府標案中賺錢時，同樣這樣辯解。不幸的是，由於外界無法得知雙方有無私下互動，所以大部分案件結果都是不了了之，這些公司很多仍然一案一案賺得腦滿腸肥。

當時馬英九當總統，為了「社會觀感」以及確保廉潔，夫人周美青辭去銀行職位，馬大姊也辭去中化副總。為了避免瓜田李下，建立良好形象，一大家子許多人都「失業」。但等到民進黨執政，什麼形象都不顧，任何職位標案都敢搶，作為國家的頭家，您看得下去嗎？但他們就是這樣，會不會覺得無能為力？

其實還是能有個「終極大絕招」來治治這群不在乎面子的人，那就是拒投民進黨，讓從不顧忌「瓜田李下」的民進黨通通落選，這是釜底抽薪之計。

陳時中兒子與蘇貞昌女兒的案例，舉世皆知，筆者不再贅述。這裡是要介紹一個新的案子。陳時中任衛福部長約五年半，這五年半中，衛福部與下屬機關健保署，一共給了一家名為「循證民調」的公司6個標案，名稱分別為『107年度「全民健保政策民意調查」』、『109年度「衛生福利部整體施政滿意度民意調查」計畫』、『110年度「衛生福利部整體施政滿意度民意調查」計畫』、『110年運用資料治理建置健保政策應用及監測模式』、『111年度整體施政滿意度民意調查計畫』、『111年運用資料治理建置健保政策應用及監測模式』，決標金額加總一共623.5萬元。蔡英文任內只有過三位衛福部長，陳時中是第二位，在第一位的任內，循證民調並未拿到過標案。

而這家循證民調老闆為吳立婷，老公是蘇孔志，依據民進黨去年8月發表的人事新聞稿，蘇孔志曾任民進黨台中市黨部執行長、94年林佳龍競選台中市長時的組織部執行長、民進黨中央黨部組織部副主任，於105年出任雲林縣李進勇縣長團隊的建設處長，之後轉任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，110年8月轉任民進黨政策會首席副執行長。

民進黨籍的陳時中部長，領導的衛福部與健保署，給了民進黨高層主管配偶的民調公司6個標案，總決標金額是623.5萬，這就是客觀存在的事實。

而依據107年5月蘋果的報導，循證民調近年來承攬許多中央及地方政府標案、民調等。光以106年為例，包括：司法院「一般民眾對司法認知調查」、國發會「服務業對勞基法新制（一例一休）看法」、台中市政府政策推動暨整體施政滿意度民意調查、新竹市府的有線電視業者服務品質暨收視戶滿意度調查、彰化縣政府施政滿意度調查等。

大家發現了嗎，106年這些案子都是中央政府或民進黨執政縣市給的，林佳龍領導的台中市府，106年給循證民調標案，而循證老闆的配偶，正是林佳龍94年第一次選台中市長時的前下屬，這叫大眾怎麼不會反感呢？不只如此，台中市與彰化縣於2018政黨輪替，政黨輪替後，循證都沒再繼續拿到這兩個縣市的標案了。而未政黨輪替的新竹市，循證卻把「新竹市府施政滿意度民意調查案」，從108年拿到111年，連續四年從沒失手。

也許形式上都「合法」，但您看得下去嗎？

這一切的一切，相關所有人等，給出的答案一定都是「一切合法」。想必陳時中、林佳龍也都會認為一切合法。但這就與台中市與彰化縣政黨輪替後，局勢就變了一樣。親愛的讀者，如果你看不慣這種現象，切記你的選票可以改變這一切，至少從此以後你不需要繼續聽到「一切合法」的解釋。（作者為網路媒體工作者）

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