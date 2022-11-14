蔡英文執政6年到底做了？面對人蛇詐騙集團日益猖狂卻束手無策，這是要讓全民與詐騙共存？網路衍生的誆騙手法防不勝防，所有人都在問這些年輕人為何願淪落當詐騙犯？是因為刑度太低不怕？還是死刑不執行養大犯罪者膽子？

近幾個月詐騙案件層出不窮，加上震驚民眾的「台版柬埔寨」詐騙殺人棄屍，導致「詐騙手法」話題的網路搜尋聲量爆量竄升，顯示民眾非常關心這議題。另外，可以看見2022年的詐欺案數據統計，恐創10年來新高紀錄，台灣似乎已成為詐騙集團的犯罪天堂，蔡英文還在「拚選舉」繼續裝睡？

蔡政府放任治安敗壞，儘管不斷吹噓經濟20年最好，但年輕人面臨低薪，讓詐騙集團有機會利誘吸收，直接反映出台灣年輕人起薪低、薪資長期停滯社會問題，加上目前蔡政府對整個詐騙犯罪行為難以形成有效嚇阻作用，導致「台版柬埔寨」詐騙案出現。

高階檢警出入招待所惹議，警界醜聞連環爆，也讓人看見這把火已經燒到司法界，直接重擊打臉蔡英文喊了多年的「司法改革」，風紀問題重創檢察官的正面形象，誰會相信蔡英文「司法改革」決心？如果這些事情發生在國民黨身上，民進黨早就號召人民上街頭，直接要這些政務官員全都下台負責。難怪民眾嚴重質疑詐騙案綁架殺人釀3死，蔡政府都不用有人負責下台？還是越出包綠色官員官運更加亨通？

其實就是嚴重「政治雙標」，事實證明「綠能你不能」！這也是台灣民主淪落最大問題，完全沒有監督力量能夠牽制。面對社會問題不斷發生，加上最近發生不少社會案件，又是開槍殺警、又是求職詐騙殺人棄屍，人民開始擔憂台灣是否還是安全的家園？

漂亮的經濟數據背後藏著社會壓力，台灣年輕人的未來在哪？全民與詐騙共存結構，看見的是蔡政府無能。按照蔡政府提倡「民主」卻不遵守「法治」精神，政治顏色對了就無是非對錯的政治思維，造就連死刑都能延宕十年不執行，不斷無限上綱人權價值，這種因政治主張就能干涉機關專業，恐、讓現代司法制度失靈，也反映出原來的制度設計美意全消失。

「台灣人騙台灣人」、「年輕人騙年輕人」，連自己最信賴的朋友、親人都能欺騙，台灣社會是否已經病入膏肓？從人蛇詐騙集團在柬埔寨詐騙模式中，都能看見「抓交替」邪惡本質。台灣最美風景還是人？面對這一連串求職被詐騙的殘酷現實與悲哀，難道蔡政府不該正視台灣年輕人未來何去何從？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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