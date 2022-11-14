監察院為文化部在政府預算中，年編達9億元經費給公共電視，並利用其他管道多方挹助公視經費，完全摧毀了公視應有的獨立公正立場，使文化部看起來是「文宣部」，通過糾正案，勒令文化部作出改善。

台灣傳媒不僅家數多，種類繁多，加上新科技帶來的各種傳播途徑，早就不需要「公共電視」了，在目前政府預算緊縮情況下，應該優先廢除公視，在台灣過度自由的環境下，其實也不需要「政府傳媒」的必要性。

「公共電視」最基本的理論，就是不拿政府的錢，保持獨立立場，可以客觀的監督政府。

但是，台灣的公共電視從開台時的設備，到人事安排，都看得出是政府的預算，和執政黨運作的鑿痕。30年來台灣公視如無政府經費，早就會關門大吉！

現在的世界因科技的發展，傳媒平台已多如牛毛，早就沒有公視存在的必要。30多年前（1990）我率先從事衛星電視事業時，美國直播衛星公司（Direct TV)已有300個頻道的服務，更何況還有其他的衛星電視直播公司的競爭，所以當時鼓吹籌設台灣公視的人士，是故意視而不見，都想占地盤入主新電視的一批野心分子，及蛋頭學者。

從那時開始，台灣公視就陷入民進黨，及不肖學者派的長期爭鬥，每屆董事會都不會順利產生和運作，當然每屆經營高層，也就多數不是由學有專長人士出任。

台灣公視30年來，每年都接受政府預算的大筆補貼，成為賴以存活的主要奶水。早已沒有公視應該有的原則和風格，人民應檢視公視每年自籌經費，和政府補助費用的百分比，就知公視有無獨立存在的可行性。

從報上看到文化部編9億預算給公視，再委以台灣國際頻道的製播，及原有的僑外、原民、客語等頻道的委製委播，政府每年要注入10多億元的費用，所以外界稱文化部為「文宣部」，並不為過！

更何況政府又將純商業電視的華視，也納入「公廣集團」，其不倫不類的是一件國際傳媒界的大笑話。

所以監察院對文化部的糾正，只是不痛不癢的處置，真正要做的是廢除公視的存在，以每年10多億元的預算用以資譴員工，及獎勵民間成立更多優秀的影視製作公司，產製更多的優良節目，重新贏回台灣影視節目在亞洲的領先地位！

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