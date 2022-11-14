全球第二大加密貨幣交易所FTX停止營運後驚傳破產倒閉，造成上千萬用戶、多達數十億美元的資產無法出金！就連在台灣，估計有30萬投資人受影響，超過150億台幣資產去向不明。

去向不明？原因是在FTX暫停出入金之後，交易所系統已經遭到駭客入侵，初估有6億美元不翼而飛。更嚴重的是，年僅30歲的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（以下簡稱SBF），在這場幣圈雷曼風暴發生前，就已經將FTX用戶上百億美元的資產任意搬移到旗下各個子公司，進行財務槓桿與融資操作。

關鍵在於，FTX亟欲打造全球最大的加密貨幣生態系統，剛剛被巴哈馬政府拘留的SBF，過去在接受《富比士》等財經雜誌採訪時，也毫不保留他的龐大野心。他不僅花了大錢在華盛頓特區進行政策遊說，還以1.35億美元長期冠名NBA邁阿密熱火隊「FTX Arena」籃球館，贊助棒球好手大谷翔平也不手軟，目標就是要吸引年輕族群在FTX註冊開戶。

大家都知道，小白韭菜不愛投資只愛投機，風險意識低落。只不過，此次FTX事件波及到許多專業投資機構、上下游同業公司，以及幣圈老鳥們。

FTX估值最高達320億美元，持有1.1%股權的紅杉資本已經公告認賠殺出，不再認列持股價值。至於淡馬錫和Paradigm等FTX早期股東，還在努力向SBF洽詢解決方案，但已經辭任CEO的SBF，一方面要面對超過60億美元的資金缺口，一方面更要遭遇牢獄之災，肯定無暇顧及股東與用戶權益。

台灣受到的影響呢？法幣交易所幣託與ACE急著在第一時間聲明安然無恙，而STEAKER數位資產管理平台透過FTX執行的交易策略則已經中止操作，用戶曝險總金額超過3億台幣。

至於台灣的散戶投資人，在FTX等境外交易所完成註冊，並存入加密貨幣資產後，完全都是自主行為，台灣政府與金管會完全無法保障。以30萬FTX用戶估計，每人存入5萬台幣資產，就有超過150億台幣曝險，也有幣圈資深玩家超過9成的身家資產皆無法提領，甚至有人資金缺口太大，影響生計而傳出自殺憾事。

在台灣有營業登記的公司，用戶都還找得到客服申訴，但主管機關難以監管的是，包括Amber Group與Matrixport等多家跨境資產管理平台在台灣都沒有申設公司。像是FTX與部分劣質平台在台灣長期大手筆行銷宣傳，還找網紅與年輕社群領袖鼓吹「吸金」，如今出了事，韭菜散戶根本求償無門，連寫英文email找海外律師求償都不會，真的是血淚教訓。

庫幣執行長歐仕邁分析，境外交易所陸續暴雷，缺乏監管、不透明、無要求100%資金儲備，難以保全用戶資金。派網發言人楊博皓建議，獲利來源不明的固定收益率產品，就是投資人要千萬小心的，至於以自己發行的加密貨幣來創造大部分流動性的交易平台，都要多加注意。

（作者為幣特財經暨鍶科技總編輯）