11月9日，中信兄弟擊敗樂天桃猿，連續兩年直落四拿下「台灣大賽」總冠軍。當洲際球場拋下滿場繽紛的黃色彩帶，不少球迷也不自主高興地落淚。就從這一幕，我們可以窺見台灣經濟的契機，也看到未來的希望。

我們這代人對於棒球的熱愛，奠基於小時候看到木棍打石頭淬煉的紅葉少棒隊可以大勝來訪的日本關西明星隊。之後國家代表隊屢屢在威廉波特的世界少棒賽中奮勇奪冠。球員長大後，我國的青少棒、青棒也在世界盃中有優異的表現。當時半夜起來看實況轉播，是很多四、五年級生共同的回憶。

我因為出國留學，到美國更見識到美國職棒的威力。職業隊的水準爐火純青，球員球藝精湛。也難怪美國職棒的最後總決賽：國家聯盟與美國聯盟的第一名隊伍爭奪的總冠軍要叫做「世界盃冠軍賽」。

美國的職業運動賽事帶動服務業的經濟發展，更是讓我開了眼界。球員天價的薪水，背後靠的是球團的可觀收入。從1年162場的門票收入、球場的球迷消費、球隊的紀念品、電視轉播權的收入等，不可勝數。基本上美國人的生活都跟球賽連結起來，每天重要的休閒活動就是看球，周末早上甚至可以在球場邊烤肉，等著下午開賽。而餐廳、酒館為了吸引球迷，提供即時轉播服務，創造興隆的生意。觀察歐美先進國家的GDP，服務業可以占到GDP的70%，而台灣頂多60%，我認為這個差距，不少就是來自運動賽事相關的產值。

回來台灣後，剛好趕上台灣職棒聯盟的成立，當然也就關心台灣的職棒。從職棒元年到職棒十年之間，台灣的棒運蓬勃發展，球員的社會地位也獲得提升，優秀的職棒選手更成了家戶喻曉的明星人物。大批的球迷湧進球場，門票收入也屢創新高。比賽是人民生活的重要寄託，職棒成績成為民眾聊天的重要話題。棒球熱潮蔓延全台灣，創造的消費及經濟活動自不在話下。

然而後來球員簽賭、放水打假球等事件爆發後，職棒賽事讓人無法信任，造成球迷大量流失，職棒陷入嚴重低潮。幸好，2009年政府成立振興棒運的專案小組，聯盟、球團、工會積極從事各項改進，逐漸找回棒球的榮景。今年中信兄弟從季後挑戰賽闖關，在洲際棒球場票房火熱，都有8成以上的賣座，最後總冠軍賽已搶兩勝的情況下，返回主場，不但造就2萬人的滿場，也帶動商品銷售成績亮眼。

現在的職棒，除球賽不時有好看的球技外，2013年起由Lamigo桃猿率先吹起唱跳的韓式「應援」風格，徹底顛覆只是鑼鼓震響的加油文化。應援的聲響，迎合世代的流行，引進異國元素又添加本土特色，再結合道具、聲浪等，創造出好聽的洗腦效果。例如，有的歌曲將電子音樂融入曲中，帶來電子遊戲過關斬將的穿透力。更有不少球員的專屬應援曲，鑲入棒次、球員姓名諧音來加油助威，不但提振球員的士氣，也讓球迷融入其中。而最令人震撼的莫過於比賽時集體聲嘶力竭的大合唱，排山倒海氣勢磅礡的聲音。

另外，球隊的啦啦隊女孩，除了本身也是全場嬌點，其帶動作舞動全場，一同熱血應援，用笑容、肢體語言去感染球迷。一場球賽下來，絕對讓球迷大呼過癮，值回票價。

2008年全球金融海嘯時，俄國政治學者帕納林（Igor Panarin）預言：美國經濟危機必將引發內戰，國家將分成六大塊。我當時就認為以美國服務業的發達，運動賽事的綿密，美國沒有分裂的道理。眾所周知，奧運會背後的宗旨就是止戰，希望運用運動員間的競技取代戰爭。準此，未來若有更多的跨境球賽，地緣政治的難題就可迎刃而解了。

（作者為中信金控首席經濟學家、國立台灣大學經濟系名譽教授）