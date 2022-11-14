兩黨制的美國，號稱是實施總統制最成功的國家，也是展現民主價值的體現，從過去的經驗來看，參眾議員的選舉，各有其歷史的經驗與慣例，究竟何者才是美國期中選舉的重要因素？是內政還是外交？抗中保美領先優勢又扮演何種角色， 引發外界熱議。

以此次選舉來看，內政因素還是選民投票時最重要參考。選民有5個主要關切議題：包括高通膨、治安差、邊界亂、墮胎權及維護民主。其中抗中是兩黨共識，但卻不是選民最主要的考量，因為抗中防中並無法讓美國更好，美國最大的挑戰者不是中國、俄羅斯和北韓，而是自己的治理能力與效率。

美國選民的投票訊息乃是選民對兩黨都表達不滿情緒，選民一方面把眾院未來兩年主導權給了共和黨，希望共和黨能在眾院發揮監督制衡作用，落實美國民主價值，同時也牽制民主黨激進勢力；但選民又表示強烈不信任前美國總統川普所支持的候選人，造成共和黨未能席捲眾院，無法在參眾兩院掌握足夠席位。只能這樣說，美國選民是很恐懼偏激勢力。

美國內政成績如何？美國選民最清楚，高通膨、高物價、高利率，衝擊所有選民，把民眾都壓得喘不過氣，而民主黨國會短期內束手無策，把重點都拿來處理俄烏衝突及阻擋紅色路線的共和黨，並沒有得到民意青睞，相反地，選民反而將這股強大的不滿民意，與治安差和邊界亂，號稱不滿原因，但共和黨的選戰主軸被民主黨以墮胎保障權與維護民主議題給蓋過去。

此外，將極端分子塑造成為共和黨候選人，這是美國民主的公敵。美國總統拜登也推銷他的國會三大立法成績，選前再次提醒保護美國民主。美國總統拜登也再次使用眾議長裴洛西之夫被人侵室毆傷，痛責政治暴力，呼籲選民理性，這都是針對川普而來，向獨立選民喊話。

無論最後的結果為何，美國由選民自己作主，每2年或每4年，修正國家方向，是給執政者的警訊，對於2年後的總統大選，是個信號。這次期中選舉結果非常明顯，選民極不滿民主黨所治理的國家經濟，但同時更不放心川普掌握的共和黨。

總之，2022美國期中選舉，關係到美國民主黨拜登執政成果，也會影響墮胎權、氣候變遷、俄烏戰爭、對中與對台政策走向，但需要觀察的是，美國選民究竟關注的議題是什麼？如果抗中保美連帶影響美國內政與經濟發展，或許與中國對話將是美國最重要的事，以民主自我標榜的民主黨豈能不以民眾的想法為依歸？回過頭來，看看台灣2022九合一地方選舉，民進黨有必要猛打抗中保台牌嗎？地方選舉中共又扮演多少角色呢？恐怕與美國期中選舉一樣，民生議題才是選舉決勝的關鍵。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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