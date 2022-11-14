中共政治局常委會通過「優化防疫二十條措施」，口頭不稱「放寬」，實際上鬆綁不少涉及國際交流、隔離時間的嚴格限制。拜習會後，台海情勢有望在一中政策紅線之上稍微穩定，大陸放鬆防疫有助於兩岸民間交流，引導兩岸關係回暖，應是各界努力和期待的方向。

優化防疫鬆綁限制

北京此次頒布的「二十條措施」，與其說是有意穩步放開的訊號，不如說是回到「精準防疫」的初衷。例如，官方首次將疫情風險區從高、中、低三級縮減為兩級，並下令高風險區以樓棟作為單位，這其實是去年曾行之有效的「上海經驗」。但Omicron出現後，防疫政策收緊，封城捲土重來，但變種病毒致命力明顯較低，「二十條」不再糾結於「溯源」與「切斷傳播鏈」，而是未雨綢繆加強救治能力、開發特效藥物，顯然著眼於後疫情時代如何常態化防控、避免老弱群體病亡潮。

北京透過最高層級的政治局常委會，拍板「二十條措施」，就是要清晰地傳遞出如下訊號：加強中央集權並不會改變理性靈活的決策能力，尤其是重視對地方「一刀切」和「層層加碼」的整治，也不允許中央集權造成地方扭曲政策原意，令防疫異化為普通民眾的沉重負擔。「二十條措施」頒布後陸港金融市場大幅反彈，顯示出中外資本對大陸經濟前景重拾信心。在上述情勢下，大陸取消國際航班「熔斷」機制、縮減入境隔離時間，對改善北京國際形象、宣示改革開放路線不動搖，更具有積極意義。

陸方努力優化防疫措施，也有望讓兩岸民間交流的門打得更開，過去兩年來削弱兩岸交流的政策障礙，都應一併得到解決。首先是大陸取消航班熔斷機制後，國際航空公司往返大陸成本大幅降低，將直接刺激兩岸客運航線復甦。陸方10月底開始執行冬春季航班表，兩岸能否恢復到疫情前每周676班客運航班的表定數量，一方面有賴於蔡政府將僅有的4個大陸航點恢復到33個，另一方面則需要陸方評估好「5+3」新政後隔離旅館量能，盡可能恢復兩岸客運航線運轉。

其次是大陸首次正式提出「閉環泡泡」方案，令已經維持兩年多的兩岸線上交流活動，終於看到了恢復線下舉行的曙光。無論是雙城論壇、海峽論壇、企業家峰會等傳統交流活動，還是具有重要溝通功能的兩岸二軌智庫、媒體交流平台，面對面的互動都不可或缺，而疫情發生後往來兩岸隔離的時間成本，致使不少活動的參與規模實質縮小。尤其台灣經過5個多月的開放，大致已經完成群體免疫，在「閉環泡泡」之下免隔離前往大陸參加兩岸交流活動，較過去的風險更低。這部分能否做成，主要取決於大陸方面的配套措施。

有助兩岸融合發展

因應本土疫情和國際情勢，蔡政府10月調降陸港澳的疫情風險級別，並在本月初鬆綁港澳籍人士來台限制、恢復港澳台觀光，陸委會也表明重啟小三通我方已經準備好了，需待陸方海關等前線人員到位後，選擇合適時機恢復。兩岸關係在政治層面固然一時無解，恢復制度性溝通協商也註定遙遙無期，但雙方至少保留維持兩岸民間交流的難得默契。至於中國人講究的「面子」問題，兩岸應該以各自調整防疫措施為契機，階段性、漸進式地同步執行恢復民間交流的措施。

例如，香港政府在9月底率先鬆綁入境政策為「0+3」、取消隔離後，民進黨政府也相應取消了部分港台之間旅行限制，港台民間交流已經基本恢復。這可以算作一次隔空的良性互動。同樣，當大陸釋出「二十條措施」減少隔離時間、啟用「閉環泡泡」之後，我方就兩岸民間交流需要相應作出何種鬆綁？這就需要蔡政府審慎評估後及時回應。

大陸這些年常講「空談誤國，實幹興邦」，美方不支持台獨態度明確，民進黨不要空談「抗中保台」，國際社會也普遍支持台海和平穩定，大陸若想對台宣傳「統一有好處」，仍然需要兩岸和平作為前提。因此，兩岸應該務實把民間交流盡快恢復起來，這才是兩岸和平、融合發展的最大生命力所在。