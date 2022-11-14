報載因立委王婉諭質詢，應將台灣通行的「閩南語」正名為「台灣台語」，文化部長李永得居然承諾，將在一個月之內「檢討改正」。

王婉諭不過是一個小小的立委，學的是地質科系，又不是什麼語言專家，前此因為「外公外婆」一詞的運用，已鬧得滿城風雨，眾議洶洶；如今又弄出一個莫名其妙的「台灣台語」，而文化部居然「從善如流」，實在讓人百思不得其解。

「台灣台語」一詞，為文化部「國家語言整體發展方案」中列出的書面用語相關規範之一，文化部當初到底是誰制定出此一方案，是否合宜，皆未見有人討論，此番僅僅因立委質詢就要大力推行，是否過於倉促？

「台語」一詞，通俗的說法已經成為「閩南語」的代稱，但其獨尊閩南語的語言霸權，早已令其他語系，如客家語、原住民語有備受排擠的抑鬱，是否得當，已有疑慮，但因通行已久，姑且從眾；而「台灣台語」一詞，更是完全不通的詞彙，真不知這些官員、立委，是不是吃飽太閒，沒事找事做。

名不正，則言不順，言不順則事不成。這種企圖藉用語言名稱操弄意識形態的作為，只是徒增不必要的煩惱而已，但也只有民進黨及其同路人能幹得出來。

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