在中華民族歷史中，辭藻最優美的應可算是興起於國勢積弱不振的南北朝時的駢文，華而不實，因辭害意。因為越是無法成事，才越會用美麗的詞彙來掩蓋自己的無能。

試問，向來以文青自居的綠營，2012年敗選後，不是還以「您可以哭泣，但不要洩氣，您可以悲傷，但是不要放棄」席捲年輕人嗎？但面對台灣種種需求和危機，為什麼始終無知、無為、無能、無感？為什麼基礎建設始終付諸闕如？為什麼始終政治掛帥、製造對立？缺電危機，以「用愛發電」解決問題了嗎？以「今日香港，明日台灣」、「芒果乾」訴求抗中保台，就能保護台灣了嗎？

更別提，近來股市加權指數反覆破底，財政部、金管會還一再強調台股基本面良好，國安基金操盤手也以巴菲特名言「別人恐懼，我貪婪」來鎮場。這還不打緊，行政院主計總處居然無視萬物齊漲、通膨面臨時控的現狀，一再以亮麗數字誤導民眾、展現政績。

理論上，政府調查全民情況所公布的數字，應該是讓大家心有戚戚焉，理解數字背後代表的真正涵義與趨勢。但當民眾為通膨所苦，主計總處除了矢口否認有通膨問題，化解之道竟是不斷釋放全台平均年所得屢創新高的利多；未滿30歲平均年所得已高達51.98萬元等訊息，扭曲民眾對低薪衝擊的憂慮與抨擊。

也導致一時之間，民眾感到十分疑惑，去年未滿30歲年輕人平均月薪真有4.33萬元嗎？今年全體國人平均月收入真高達5.61萬元嗎？莫非自己竟是拉低所得的歷史罪人！原來也才知道，原來民進黨執政，普羅大眾都成了破壞現狀、拉低平均的賤民？讓台灣無法在國際上揚眉吐氣？

還記得蘇揆過去常用「有政府，會做事」當口號，也記得勞動基金有些許盈利，蘇揆團隊就立馬作梗圖，誇口「政府剛剛幫你賺了1萬元」。但令人詫異的是，當國安基金從今年7月13日入場，季報從第二季「賸」3700多萬到第三季「短絀」7億7800多萬，蘇揆團隊就突然噤聲，祗輕聲細語道「投資不能看一時」？

這只證明，再怎麼吸睛、洗腦的話術，只要用久了，也會被民眾看破手腳。也難怪蘇揆團隊及綠營官員近來表示台灣GDP超過日韓云云，雖然側翼網軍不斷吹噓，但看來民眾已不再有感！

畢竟日本一向是台灣民眾出國的首選，台灣民眾的生活水準是否超過日本，眾所皆知。綠營官員難道真的不知道，現階段台灣的GDP之所以超過日韓，是因為台幣貶值幅度不如日、韓嚴重？生活優渥與否和是否比得上日韓，大家應該心裡有數吧！

再想想，當「謙卑、謙卑、再謙卑」的政府在選舉獲勝剎那告訴我們：「我們不會因為選舉而分裂，而是因為民主而團結」，告訴大家要因民主而團結；但現在可能選輸時，卻告訴我們:「如果我們選得不理想，那想一想國際間會怎麼樣解讀呢」？並宣稱可決定「國際會不會持續更有力地支持台灣。」似乎不支持民進黨，就等於不支持國家繼續向前邁進？這是甚麼奇怪的邏輯？

「吟罷江山氣不靈，萬千種話一燈青！」讀了綠營這麼多美麗的言辭，真有那種蒼涼孤寂、無力振奮之感！畢竟美麗的辭藻，動人的言語，雖能一時扣人心弦、掩蓋真相、感人肺腑，但真相最終會浮現。怕的是為時已晚，預救乏力吧！

（作者為立委、律師）