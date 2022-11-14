對正在埃及舉辦的聯合國氣候公約締約國第27次會議（COP27）而言，最引人矚目的，一個是美國總統拜登出席，展現美國「重回氣候領導」，另一個是中東產油大國沙烏地阿拉伯「更大膽」的發言，兩者都曝露歐美國家的偽善。

拜登在會中強調美國會達到減碳承諾，同時出資支持非洲國家的減碳。由於大陸領導人未出席，外界的詮釋是拜登藉此重拾在減碳議題上的全球領導權，彌補當年川普退出《巴黎協定》的傷害。同時，一直因產油而被視為對排碳有「原罪」的沙國，這次聲音變大，直斥減碳的不可能與虛偽。

某個角度而言，沙國說得有道理；拜登說要減碳、支持乾淨綠色能源，但實際上美國政府大幅增加石化燃料的生產並對外輸出；倡議減碳更力、要求全面停用煤電的歐洲，今年更因俄烏戰爭帶來的能源危機，紛紛重新啟用煤電廠。

換句話說，俄烏戰爭曝露出歐美國家對減碳的真實態度是：如果能維持能源安全、不影響其利益，那就倡導減碳去煤，且施壓其他開發中國家一起做；一旦對自己不利，減碳去煤就要先「緩一緩」。

甚至歐美國家還不忘在其中謀利，他們施壓開發中國家去煤改用成本高昂的綠能，但綠能的技術、智財權都在歐美手上，開發中國家只能花大錢向他們購買。美國更是趁這波歐洲能源危機，全力增產天然氣並出口到歐洲，大賺一票。

這種偽善讓沙國有底氣在會中指責歐美虛偽，俄烏戰爭「曝露了存在多年、也討論多年的虛偽」，還說出「過去要我們減產，但你面臨危機又要我們增產」，明顯是嘲諷美國。歐美如此偽善，減碳難成矣！