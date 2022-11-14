兩岸關係隨著國際局勢變化，由戰略模糊走向戰略清晰，尤其美國以全球秩序仲裁者自居，不斷強調美國及西方列強所訂「基於規則的秩序」，而將大陸與台灣長期維持的和平共處推向了臨戰邊緣，實際目的昭然若揭，因為中國強勢崛起已非昔日吳下阿蒙，從韜光養晦變成蓄勢待發甚至鋒芒畢露，區域戰略更非以往的互相牽制，如能透過戰爭來消耗對手，才能迅速削弱國力或阻止其發展。

俄羅斯與烏克蘭恰是最典型案例，以烏國戰後重建為例，光基本的醫療、基礎能源、學校教育設施等，所費資金就高達3450億美金，這還是以現階段估算，還沒止戰之前，這個金額將會繼續攀升，德國總理蕭茲更感慨表示，簡直是21世紀的馬歇爾計畫（二戰結束後，美國為重建斷垣殘壁的歐洲所提出的世界級經濟援助計畫），戰爭所帶來的慘烈後果絕非你我能想像。

9月美國參議院通過《台灣政策法》，次月眾議院立即跟進推出眾院版TPA，如若《台灣保證法》重新授權，美國將視台灣為一合法政府，那很明顯的就是在美國設計下台灣先打響開戰的第一槍，也怨不得中國會採取極端方式來應對了；美國口口聲聲信守一個中國政策及遵行三個聯合公報規範，但實際作為又是另外一套，如此看來都是兩面手法，參、眾議院的TPA法案內容逕自框架了兩岸人民自主決定未來的權利，更是藉此掏空台灣人民辛苦積攢的血汗錢，兩岸本為血濃於水的骨肉同胞，又何須讓美國左右呢？

就在民進黨候選人影響年底選情，狀況混沌不明之際，蔡英文總統將連袂烏克蘭總統澤倫斯基及美國前總統小布希規畫於本月16日視訊同台，暢談「為自由奮戰」議題，來繼續影射俄烏矛盾就是大陸與台灣的現狀，一個陷於俄烏戰爭仍打得不可開交，泥菩薩過江；一個美國政壇過氣政客；一個在台灣即將跛腳，究竟是抱團取暖相互依偎？還是打算籌組復仇者聯盟？

為何小布希要大張旗鼓發起這場會議呢？為何不是柯林頓或是歐巴馬呢？端看重疊執政時期就能略知一二，小布希在任期間（2001年至2009年），恰好是綠營扁政府掌權之時（2000年至2008年），而當時朝中大員（蘇貞昌、游錫堃等人）皆是現任蔡政府重用的行政、立法院長，也難怪這種場合要找同路人，才能呼應其目的性，突顯烏克蘭、台灣都是被欺負、霸凌的一方，但凡事皆是一體兩面，尤其事涉戰端，任何人都不應輕燃這條引信，目前台海軍事情勢相當嚴峻，

每天在台海空域活動的軍用航空體接近300架次，各機種包括戰機、慢速機與無人機，創下歷年新高，稍有不慎即可能擦槍走火。

最近蔡英文在民進黨輔選台上頻頻喊話：全世界都在關注台灣這次選舉，票要一次投對人。又在出口轉內銷，消費台灣人民手上神聖的選票，不禁令人反思，是不是6年前、2年前，大多數國人都連續兩次投錯票、沒選對人，才導致兩岸兵兇戰危、烽火燃眉。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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