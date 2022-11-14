上週六去了一趟宜蘭，這是我第一次到宜蘭，總而言之，好山好水、好空氣好水質，乾淨安靜寧靜的好地方，值得再次一遊。此次來宜蘭，拜訪了企業家王應傑董事長，談了許多有趣的事，也談了一些嚴肅的事，其中談到了，宜蘭縣長林姿妙被起訴的事。這是我此次宜蘭行最有感覺的事，還原一些事實真相，也為林姿妙縣長近年官司纏身，說些應該說的公道話，無忝作為一位知識分子，應盡的社會責任。

根據宜蘭地檢署偵辦被告林○妙等人違反貪污治罪條例、偽造文書及洗錢等案件，全案偵查終結，提起公訴之起訴書全文來看，林姿妙等人涉案方面，均已查無實證簽結，有關此方面，宜蘭地檢署簽結方面資料如下：

一、羅東鎮鎮長吳○齡不當關說1558地號土地免徵土地增值稅部分： 羅東鎮鎮長吳○齡固有受地主陳○勲之請託，數度撥打電話向宜蘭縣政府相關局處首長及縣長之女林○伶關說，惟本件未據查有吳○齡就1558地號土地弊案涉有貪污情節，亦無足認其與被告林○妙、林○伶、吳○琴、康○和、盧○龍、吳○原、龍○池、劉○純、陳○勲等9人之貪污犯行有犯意聯絡或行為分擔，此部分亦予簽結。

二、宜蘭縣政府人事疑涉不法案： 有關宜蘭縣政府若干科員、代理教職、工友、駕駛等人事職務疑涉不法案，雖有部分人員之進用，係經縣長推薦即辦理同額面試錄取，未採公開甄審方式，然亦未據查有事證足認被告林○妙涉有貪污，此部分予以簽結。

三、惟本件內政部尚未核定1547地號土地徵收案，宜蘭縣政府尚未據以憑辦，是查無證據足認被告林○妙等人涉有貪污犯行，此部分爰予簽結。

四、以上簽結部分，相關人等是否涉有行政違失，將另送請監察院調查。（永久網址: https://www.travelnews.tw/news/?p=133818）

從上述宜蘭地檢署簽結起訴書而言，宜蘭縣長林姿妙等已無涉案簽結，法律方面已還渠等清白。但是我們要說的是，林姿妙被告之時的鄉里與社會聲望，幾近滅頂，重創聲譽。從電視畫面看見她容貌憔悴，身心俱疲，當前司法雖還她清白，然她的聲望與一切，幾乎毀於此事，而且告發偵查之時與她拚連任縣長選舉之期不遠，影響之深遠及重創人格之巨，何以回復。

所幸，10月宜檢以事證不足簽結，有關行政是否違失，另送監察院調查，此證林姿妙等無犯罪不法事實，行政違失再查。

總之，這趟宜蘭請益之行，增廣見聞，受益匪淺。更聽見了一位認真勤政的縣長，如何地勤政愛民、親切無架、以民為重、深得民心。回台北後深讀宜檢對林姿妙等人起訴全文，以事證不足，簽結不訴，另送調查，深感司法終究還林姿妙等人清白，遲來的正義，還是正義。

九合一選舉在即，全民的眼睛都是雪亮的，頭腦亦是清楚的，我相信司法有正義，人民有道義，投下去的一票都是智慧的選擇與責任的交付。十幾天之後，就是台灣人民用選票詮釋自己的價值，與正告政府及政客的力量所在，讓我們拭目以待。（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備處發起人、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※