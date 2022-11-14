最近台灣治安頻頻出包，重大槍擊案不斷，更有警界醜事曝光。冰凍三尺，非一日之寒，在選舉前夕，本來是治安相對平穩的時刻，但不停爆發重大治安事件，就好像紙包不住的火，不斷竄燒。時機敏感，沒人想變成政治上的代罪羔羊；但蔡政府越想遮掩，越想粉飾太平，卻越難去除民眾內心的不安。

像台南學甲槍擊案掃射88槍、桃園台版柬埔寨事件3人被虐死等案件，在過去都是重大新聞焦點，但在蔡英文任內卻只能是幾日新聞，連經常習慣對基層公務員震怒的行政院長蘇貞昌也不吭不響。當然一方面可能因為警界高層都是他屬意的人馬，強力批評等於打臉自己；另一方面，在民進黨選情一片低迷的時刻，不能再讓治安問題延燒，凸顯執政不力，所以蔡政府只能視而不見。

而台灣現在看似多元的媒體，也容不下太多與執政者相左的異音；沒有後續追蹤，缺乏深度報導，少了媒體真實且強而有力的監督，讓這些重大事件轉眼變成過眼雲煙。

台版柬埔寨事件，手段兇殘，前所未見。曾幾何時，國人僅因求職就可能遭擄，甚至喪命，簡直駭人聽聞。而根據警政署的統計資料來看，地檢署詐欺罪案件偵查新收件數，自106年的6萬3185件，大幅增加至110年12萬4899件，平均年增率18.6%，更從109年起，超越《毒品危害防制條例》及公共危險罪，躍居各種犯罪類型第1名。究竟台版柬埔寨事件只是偶發事件，還是冰山一角？有沒有更多陷入求職陷阱的國人受到控制，甚至殞命？在當前風向下，我們似乎感受不到輿論與公眾的關心，抑或是這種關心被看不見的手悄悄抹淡？！

另外，更嚴重的是民進黨政府內部黑影幢幢，已經到自己人都看不下去的程度。如果退休將領到大陸參加活動都必須大加撻伐，甚至要立法停發退休俸，那警大校長偕黑道角頭共赴洗錢集團首腦開設之私人會館歡宴，黑道擔任國策顧問，黑白共舞，社會又怎可默不作聲？尤其洗錢集團首腦竟可在警方收網之際成功遁逃海外，期間的巧合或許只與館長7家分店同時遭稽查不相上下。而台南槍擊案，同樣遭質疑因爐渣糾紛，官商利益糾結不清。

民進黨的台北市長候選人陳時中在選戰廝殺之際，竟有時間參加奢豪晚宴並開懷暢飲到需要人攙扶。在一間間的豪華包廂中就真只是一般餐敘？還是更反映出政商之間你儂我儂，卻又攤不上檯面的綿密關係？

蔡政府黨政高層繼續奔走於競選舞台之間，高亢地吹著「抗中保台」老調，但對於國人的安全、社會的治安、黑金的復辟、權力的腐化似乎充耳不聞。蔡總統在民進黨中常會上提出「反黑金」的口號，這個訴求本身沒錯，但問題是蔡總統反的黑金卻是有顏色的，有意識形態的，她只反對手黑金，卻縱容自己政府與黨內腐敗，結果只能讓這個訴求成為笑話。因此她只好在選戰最後關頭，繼續端出「抗中」冷飯續炒。

比起「抗中保台」，「反黑保命」恐怕才是此刻民眾更迫切憂心，但卻被政府冷處理的課題！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）