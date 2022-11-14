若令一個曲線的直軸代表兩者關係的強度，其橫軸代表兩者之間相對的強弱比，這個曲線所顯示的正是兩者關係發展的晴雨表，衡諸世界近況，中國現在與國際的關係是個具有包容性的微笑曲線。

回溯到人類遭受殺虐與資源掠奪浩劫的第二次世界大戰初期，美國率同盟國抵抗納粹軸心國贏得勝利，令世人由衷感激至今。二戰後美國主導成立了以美、蘇、英、法、中五國為中心的聯合國，美國當時的國內生產總值(GDP)約高達世界GDP的50％，美國成為世界最大工業國、最大貿易國、和最大文化影響國，美國還啟動了世界重建，對全球的貢獻闕功至偉。

中國雖然位忝聯合國五大強之列 ，當時實是個類似次殖民地的一窮二白國家，中國在數千萬人民慘遭日本殺虐與資源掠奪之下，英勇抗戰，日本膽敢侵華當然是因為當時中國貧弱。

但另外一個重要且關鍵的原因，卻少有歷史學家提及的，是日本人對中國人的深度自卑感，這是因為1300多年來，日本文化包括其宗教與飲食衣箸基本上都是中國文化的一個次文化 (subculture)。日本1930年間侵華時，中國已積弱約兩三百年，為滿足日本皇帝主義者自我披掛的日皇優越感新衣，日本妄想謀殺這段歷史淵源，結果自食惡果，日本人淪為二戰的亡國奴，日本至今仍是個附庸國。

而中華民族到了最危險的時候，一百多年來，從五四運動、抗美援朝、到改革開放、到 「以天下為繼任，置生死於度外」 的台灣復興基地、到最近十多年來的脫貧攻堅，實現中國大陸與台灣的強大中國夢，顯示了中華民族不屈不撓的生命力。

中國的GDP從二戰時的微不足道，到2021年已上升到世界GDP的19%，同時美國在世界的GDP 佔比減為 22%，中國GDP已超過日本GDP的4倍左右。中國2021年的人均年GDP約為12000美元，與西方差距仍大，但已成功跨越了 「中低收入陷阱」。中美實力從GDP的角度上已基本對等，兩國現為世界上唯二的超級大國，彼此既可以合作，也能分庭抗禮。當然，彼此合作則利多，對抗則利寡。

據新聞的報導，美國近來飽受新冠病毒疫情嚴重、通貨膨脹偏高、財政赤字巨大等的困擾。惟從多方面看，美國仍是世界上最強大的國家，而俄國仍是核武器強國，這些都是眾所周知的，無需本文贅言。

但是中國的近況，例如讓近兩億人口的脫貧攻堅等，卻非廣為人知。根據英國《經濟學人》的「世界數據」（World Figures )等媒體數據，中國已是世界上的最大工業國、最大製造國、最大造船國、最大高鐵和超級高速公路國，最大汽車生產國和汽車消費國、第二大汽車出口國，世界約一半的新能源汽車來自中國，中國的移動通信有18.2億用戶及互聯網有10.3億用戶，都是世界上最大，中國5G通信的基站與用戶約佔全世界60%，中國也是世界上最大的農業國和最大漁業國等。

2021年中國外貿進出口總額為6.9兆美元，已連續兩年超過美國成為世界最大貿易國，是世界外匯底存唯一超過3兆美元者，中國還是世界第二大數字經濟體。

中國空間站 Space Station已於2022/10/31完成初期建造，是100%中國自製，這是其它例如美國主導的國際空間站ISS所做不到的，到2030中國空間站可能是全球唯一的空間站。

但時下有不少針對中國的言論比較偏激，例如美國國防部長近稱中國是美國長期最大的競爭對手，更有些官員發表醜化中國的言論，其目的是要挑撥中美關係，或故意製造緊張氣氛如台灣海峽、第二島鏈等為藉口或擺出姿態(例如今年春節，美國是西方大國裡是唯一沒有由其最高領導人向中國致賀的國家)，以便抬高談判桌上的籌碼。但這些應該都起不了實質作用，因為如今的中國已有實力應對這些挑戰與漫天要價。

20國集團 (G20) 與歐盟占世界人口2/3、佔世界經濟總量的86%，代表性強，G20即將於2022年 11月在印尼舉行峰會，中美兩國元首將在此G20峰會舉行雙邊會談，而且最近美國總統和中國國家主席都宣稱不尋求針對彼此的抗爭，這對為世界的和平發展肯定有利，並為之帶來了新的展望。

近70年來中國的成就與建設的成長較快，中國必然還有不少廣為世界所知或鮮為人知的缺失，但瑕不掩瑜，一個既對中國大陸有利，台灣有利，又對世界有利的全新國際微笑曲線正在形成。（作者為航太工程師）

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