伊朗是中東地區一個大國，土地面積有153萬平方公里，人口8670萬。國民生產總值世界排名26，軍事力量世界排名第14 , 有可能成為一個比北韓更具危險性的核武大國。

1979、2009、2019年伊朗發生3次重大社會動亂，1979以反殖民、反帝國主義為主軸推翻了巴勒維國王政權；2009年反對政府在總統大選的舞弊，發生大規模的群眾示威；2009年因物價飆漲，民生困頓，引發大規模的暴亂。

2022年9月16日一位年僅22歲的年輕庫德族女子艾米妮（Marsha Amini）因為「不恰當的穿著」不符合1981年的頭巾（hijab) 法律而被「道德警察」關押虐死獄中，點燃伊朗女性及Z 世代對政府的不滿，抗議示威迅及遍布全國，迄今2個月看不到平息的跡象。

伊朗雖然實施神權政體，但社會的開放或世俗化遠超過其他穆斯林國家，總統大選開放民眾投票就是顯例。1979年比較開明且親西方的巴勒維國王被推翻之後，宗教領袖掌權，對民眾方方面面的制約遠超過以往。總統雖然民選，但頭上還有一位「最高領導人」（Supreme Leader)，他掌握了一切的權力，包括司法乃至軍警。

在過去2個月的動亂期間，投人反政府示威遊行的大多是Z世代的年輕人，女性比例尤高。原因之一是愛米妮來自一個普通家庭，像是「鄰居家的女兒」，獲得大家的同情。頭巾在宗教上被視為聖潔的；但被很多女性視為束縛。在示威遊行中，很多女性不戴頭巾，甚至公開焚燒，爭取世俗的男女平權。

這次全國性的社會運動基本上是自發性的、和平的、非暴力的。他們除了要求廢除不合理的服飾規定，也逐漸指向推翻政府。因為近年來伊朗致力發展核武，受到西方國家的制裁，經濟發展停滯、通膨高漲、年輕人失業率高，這次是對政府不滿的集體爆發。一向各行其是的不同族群難得齊心協力一致對抗政府。

伊朗政府的做法就是由精銳的「革命衛隊」進行大規模逮捕、武力鎮壓、控制媒體的報導、切斷網路連線以免示威者串連。根據聯合國伊朗人權特使的報告，死亡人數已達277人，被捕者更高達14，000人，引起美歐等國家的指指責。迄今，政府沒有讓步或軟化的跡象。

這一次全國性的反政府示威活動到底能達到什麼樣的效果，目前還難以斷定。一方面因為這些年輕人都是自發性的，不是一個有組織的運動，而且缺乏幾位領導性的人物。另一方面，自1990年代以來伊朗也出現了一批所謂的體制內的改革派(Reformist)，主張「革新保伊」，這些比較年長、有經驗的社會運動人士並不支持Z世代年輕人的主張，沒有響應這次的社會運動。

伊朗最近「對外輸血」，加強與俄羅斯的政經與軍事合作，也不斷的協助敘利亞的阿塞德政府及黎巴嫩的真主黨，又威脅沙烏地阿拉伯；加上國內的「內出血」動盪加劇，這樣的一個對地緣政治影響極大的國家值得密切關注。（作者為前駐以色列特任大使）

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