新竹市人口約45萬，不是直轄市，但今年九合一選舉卻成為全台選情焦點。先因「小英男孩」林智堅市長辭職參選桃園市長，傳出論文抄襲事件，雖事實明顯，民進黨卻全黨護一人，隨著更多證據曝光、輿論沸騰，「小英男孩」最後不得不黯然退選。在林智堅效應下，民進黨提名的新竹市長候選人沈慧虹選情低迷，民眾黨的高虹安氣勢如虹，封關前各家民調都顯示，高虹安當選機率最大。但隨著永齡基金會與高虹安小金庫的隱祕連結、辦公室公積金傳出私用等媒體爆料事件，高卻始終解釋不清，永齡基金會創辦人郭台銘站上風口浪尖力挺高虹安，新竹市選情可能出現轉折。

不可小看選民的智慧

高虹安是中產階級家庭出身，從北一女、台師大、台大資工所到美國辛辛那提大學獲得博士學位，職涯從資策會、鴻海集團、2019年獲郭台銘推薦，經民眾黨提名當選立委，到今年獲柯文哲青睞提名競選新竹市長，堪稱「人生勝利組」。新竹市是台灣高科技之都，高虹安科技出身，背後有高科技產業老闆支持，加上林智堅低估選民的智慧，認為有黨國支持就可以任性，咬死不承認抄襲，不但證明民進黨威權、霸道的心態，更凸顯蔡英文的師心自用，天時地利人和讓高虹安集三千寵愛於一身，國民黨提名的林耕仁雖獲新竹市議長力挺，卻落居老三。

林智堅市長6年任內，人設與形象成功，政績表現耀眼，政治前途一度看好，民進黨曾為他量身打造，想把新竹縣市合併為直轄市，讓他有機會繼續在新竹紮根，卻天不從人願，在新竹縣杯葛下美夢無疾而終。但蔡英文執意栽培林智堅，不惜沒收桃園黨內初選，並指定桃園市長鄭文燦為他輔選。

在鄭文燦光環加持下，林智堅一度勝券在握，但論文抄襲事件不願誠實面對真相，因而人格破產，最後不得不棄選，這不只是林智堅或蔡英文的失敗，更是社會正義的成功、選民的勝利。林智堅殷鑑不遠，高虹安卻又踏上他的覆轍，是高虹安眼拙，看不見眼前的危機，還是太驕傲，認為「人生勝利組」的光環加上郭台銘的加持，外界的質疑不足懼。難道她未察覺，她的心態、判斷力和林智堅一樣偏差、失準，尤其她和林智堅一樣看不起選民的智慧，更令人失望、嘆息。

難脫郭台銘利益糾葛

自林智堅退選桃園市長後，高虹安歷經民進黨與綠營媒體和網路側翼一波又一波的攻擊，9月20日《鏡週刊》報導高虹安博士論文抄襲，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮隨後跟上，加碼爆料高不但抄襲還企圖掩飾抄襲行為，高立刻提出辛辛那提大學誠信中心回函證明清白，對陳時奮的加碼爆料也解釋得清清楚楚，可見高虹安並非沒有危機處理能力。接著綠營又指控高虹安拿資策會公帑到美國讀博士、返國後又到私營企業兼職，但民進黨政治操作斧鑿太深，讓選民反感，高虹安支持度不減反增。

從林智堅與高虹安身上可以看出，選民的智慧不可欺，因此，我們要嚴肅指出，媒體報導高虹安男友李忠庭曾於2020年至2021年擔任高的立院助理，薪資卻納入高虹安小金庫，再上繳民眾黨。李忠庭在永齡基金會擁有正職，年薪高達600萬，卻到立法院擔任高的助理，其中緣由令人費解。有媒體質疑是要在立法院替鴻海推動立法，也有人懷疑這是郭台銘給高虹安的政治獻金，這些質疑傷害性不小，高虹安卻始終閃躲，不願釐清。

其中涉及的金流，從永齡基金會到高虹安小金庫，再到民眾黨黨庫；人流從郭台銘到高虹安再到柯文哲，關鍵點在高虹安。高虹安是新竹市長最有機會當選的候選人，柯文哲志在2024總統大選，郭台銘也是媒體看好參選的一號人物，以他們的政治身分與未來性，不該說清楚事實真相嗎？

高虹安針對辛辛那提大學論文爭議事件，準備充分，把事實說得清清楚楚，對男友薪資串起的金流卻遮遮掩掩，顯然不是她不能為，而是不願為，或不敢為。郭台銘說新竹市需要一位能跳出傳統政治框架的人，其實，新竹市更需要一位能跳出利益糾葛框架的人。