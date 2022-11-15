我國景氣於9月由代表穩定復甦的綠燈轉為黃藍燈，黃藍燈意指景氣走疲，有轉向的可能，然而黃藍燈並非此波循環的終點，以目前的情勢研判，近期景氣落至藍燈的機率甚高。

何以9月才變為「黃藍燈」，馬上又有亮「藍燈」的風險？原因在於9月相關數據變化實在太大，僅一個月就讓景氣綜合判斷分數大跌6分，從綠燈落至黃藍燈的最下限，有關分數與燈號的關係也許很多人不甚明白，我們以24節氣來比喻，今天的情況就像從立秋，跳過了白露、霜降而直抵立冬，這真是出乎意料之外。

現行景氣燈號於1984年由經建會改版創編，每月綜合九項總體指標的成長率，單項給予1～5分，併計九項介於9～45分，分數愈高代表景氣愈熱，反之景氣愈冷，為方便觀察，這套燈號系統訂了四個邊界值以區隔出五種燈號，景氣由熱至冷依序是紅、黃紅、綠、黃藍及藍，紅燈熱而藍燈冷。9月由23分降至17分，由綠燈直接落至黃藍燈的最低分，如此跌速，歷年罕見，自然是個警訊。

對此，官方如今的看法仍是偏向樂觀的，他們認為目前景氣趨緩只是廠商去化庫存所致，明年第二季或下半年就會好轉。然而，情況並沒有那麼簡單，這不單是去化庫存而已，綜觀當前世局，我們要面對的是全球即將進入一個新的景氣循環，如何因應這個新循環當是政府最重要的工作，至少目前就得思考。

眾所周知，台灣高度依賴出口，在全球景氣走疲之下，就算我們半導體的競爭力再強，也不可能不受影響，更何況擺在面前的這個新循環，事實上，近月的出口、訂單及生產都已看到疲態了，其中電子零組件業的生產指數也結束連續34個月的正成長，於9月年減2.97％，一切總體數據正在變化，過度樂觀會誤判情勢而讓政策遲延，以致經濟雪上加霜。

遙想2000年年底，當主計處預測次年經濟成長率仍達6.03％、經建會訂次年經建目標也還高達6.1％之際，經濟部長林信義以其敏銳的判斷力看出來年經濟隱憂，在年終記者會示警：「未來經濟沒那麼快恢復，大家要有過一段苦日子的準備。」台灣在2001年果然出現半個世紀以來的首度經濟衰退，所幸有林信義的呼籲，政策未雨綢繆，才得以降低當時那一波網路泡沫崩解對台灣的傷害，閣員的遠見及判斷之重要，於此可知，閣員固不宜一味的悲觀，但也不宜盲目的樂觀。

綜觀歷年資料，景氣綜合判斷分數月降6分的月份極少，自2000年以來台灣歷經273個月，單月降6分的情況只有七次，分別出現在2000～2001年的網路泡沫年代、2008年金融海嘯、還有2015年、2018年全球景氣降溫期間，9月一口氣降6分是個提醒，也是個警訊，說明當前總體經濟情勢，不容樂觀。

事實上，愈晚公布的預測對未來的展望也愈趨保守，主計總處於8月仍估明年台灣經濟成長預測可逾3％，近日中經院、台經院及國際貨幣基金（IMF）皆估不保三，這和近期景氣變燈所傳遞的訊息是一致的。眾所周知，全球如今除了有美國升息的壓力、俄烏戰爭的困局，還有大陸動態清零的風險，此外，中美兩強的角力更隨時有意想不到的發展，這些變化除了造成原油、天然氣飆漲，也導致全球資本市場震盪、供應鏈中斷、貿易降溫，錯綜複雜的原因匯聚成一股恐慌的壓力，這個恐慌不消退，全球經濟的陰影就不可能消失，經濟成長下修、景氣出現藍燈等新一波循環也將次第到來。

國發會將於月底公布10月景氣報告，主計總處也將於月底召開國民所得評審會議修正預測，盼兩部門能從歷史經驗深入檢視，不論燈號或預測，其目的非僅是報平安，更是提醒及示警。常有官員說道：「政府官員沒有悲觀的權力」，此話不錯，但昧於時勢的樂觀更是誤國，只有誠實反映風險才是正辦，每位文官皆應以此自勉。

我們認為，閣員應效法2000年的經濟部長林信義，面對變局，直言無諱，在政策上要做最壞的打算，而以最好的準備來迎接挑戰，屆時果然有風暴也就可以安然度過。如今我們所面對的國際政經風險更甚於昔日，動盪更甚於昔日，內閣應通令各部會革除「報喜不報憂」的風氣，只有以遠見與誠實來替代盲目的樂觀，眼前的困局才不致於釀出大禍。