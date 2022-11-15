2022年11月7日，駐台北「立陶宛貿易代表辦公室」開張並正式運作。立陶宛方面聲稱與台灣的緊密合作是立陶宛在意圖成為歐盟高科技「發電廠」 方面邁出的重要一步。而在同一天，作為全球最大的半導體生產地的台灣宣布將在立陶宛投資一千萬歐元，建立晶片生產基地。台灣工業技術研究院也已經宣布將和立陶宛本地的品牌電子廠商開始合作，加強立陶宛的半導體晶片生產能力。同時，台積電也已在2022年11月宣布將在美國亞利桑那州追加一筆上百億美元的工廠投資。

2021年7月20日，台灣在立陶宛設立直接以「台灣」命名，而非按照慣例以「台北」命名的「代表處」，曾經引起中國大陸的強烈反彈和針對立陶宛的制裁。而在立陶宛方面，拉近和台灣的關係是其包括澳大利亞，新加坡，韓國在內的亞太外交計劃的一部分。此番「代表辦公室」開張，完成了雙方對等設立相應機構的一步。值得注意的是，在中美科技戰不斷升級的當下，台灣以研發，投資，「價值觀」數管齊下，遠赴歐洲小國立陶宛投下重金，既幫助了立陶宛南進亞太的外交計劃，又幫助了其成為歐盟高科技基地的科技野心，而立方則獲得了台灣的技術和注資。

在筆者看來，如果台灣在立陶宛的投資是官方行為，由政府控制的所謂基金會執行，並有立陶宛本地廠商的合作，應該看作在中美高科技戰中，除台積電以外的一個更值得注意的方向，因為這一模式並非企業布局，而是以政府投資，研發機構參與的方式，在台灣認為對之取得了某種「突破」的立陶宛本土合作進行。在美和在立投資這兩個進擊姿態強烈的舉動均表明台灣方面有意利用自身技術優勢，左右開弓，將晶片研發和生產能力向美歐同時投射。這一方面應有安全和風險考量，一方面也有以晶片產業優勢為手段，進一步同時加強和美國與立陶宛等外部勢力聯繫的盤算。（作者為美國阿勒格尼學院歷史系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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