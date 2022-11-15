2022年二十大工業國領導人峰會（G20）本應聚焦於疫後的經濟新方向，因為不管是通貨膨漲或是貨幣緊縮造成的後遺症，都已讓各國經濟嚴重衰退。詎料，國際間更在意的竟是美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面談話，經濟走向儼然離不開兩大國之間的競合，畢竟國家元首在公開場合決定性的言論，將大大影響後續的合作關係，進而左右全球經濟大局。

習近平主席在開場致詞時表示：「中美關係現況不符合兩國根本利益，更不符合國際社會期待。」拜登總統更呼應：「美國的『一中政策』沒有改變，也會防止任何競爭演變成衝突。」鑑於兩國元首致詞後採取閉門會談，僅能從白宮新聞稿及會後拜登受訪的內容研判，美中之間不會有過分的衝突發生，而互有共識一致認為，首要挑戰應就影響經濟發展的因素研擬相關對策，諸如氣候變化、糧食危機及醫療健康等建設性議題。

接下來的重頭戲是18日將於泰國召開的2022亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC），台灣循例仍由台積電創辦人張忠謀代表出席，目前已有確切消息指出美國將由副總統賀錦麗代行，而習近平主席則確定參加。美、中、台三方對會議內容及彼此會面的重視程度，明眼人不難解讀，台灣就算有先進技術暨傲人的經貿底氣，仍需仰賴大陸廣袤市場的接納。

在國際間，尤其是商場上，沒有永遠的敵人，只有永遠的利益，美中雖存在著大國競爭，但也不會因為要顧及台灣而破壞維持不易的平衡，台灣自詡為經濟供應鏈的要角，也必須站在和平共處的立場來尋求美中之間的平衡，單賭美國一邊，下場可能是隨時被斷箭拋棄的棋子。

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