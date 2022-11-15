封關民調數字劇烈起伏，這可能跟近日候選人頻打同情牌，講到傷心處即潸然淚下不無關係。陳時中在民進黨凱道舉行的造勢晚會上表示，「這次選舉被大家來仇恨，心裡實在覺得很痛」，話才講完立刻哽咽。這與那個動輒高調喊「我負責」卻從不負責，「責任來，我就扛」扛不了，就哭哭的反差很大。只見候選人一人哭，未見老百姓一路哭。

陳時中和林佳龍爭取黨內台北市長提名時，林佳龍說陳時中仇恨值高，不利於爭取中間選民選票，當時陳時中可沒有哭，反而霸氣說「責任來，我就扛」，後來「偷窺中」廁所廣告、親綠媒體人蔻蔻姐護航疫苗政策，罵慈濟人「中共同路人、中共自己人」，果然嚇跑女性選民、宗教界的中間選民，仇恨值天天飆高，也沒見陳時中掉過眼淚。

先來喚起選民記憶吧。陳時中初任防疫指揮官，「小明事件」不准返台，第一次署立桃園醫院，醫護人員沒有分艙分流還趴趴走，以及諾富特飯店航空公司機組人員群聚感染，造成防疫破口，兩者都發生在民進黨籍桃園市長鄭文燦管轄區域，前者還是衛福部長陳時中督導的署立醫院，結果最後把防疫破口全推給萬華，仇恨值就是這樣開始萌發的。陳時中有負責嗎？還是護短？執行的是黨意？還是防疫？

再說防疫指揮官任內，老百姓急需要口罩、疫苗、快篩劑，要麼推說買不到、要麼限量排隊買，美國、日本捐贈疫苗，把台灣搞得像乞丐，永齡、台積電、慈濟出錢捐購BNT疫苗卻被政府推三阻四、卡來卡去。但同時間卻護航那些綠友友們，高端、福又達，甚至不具醫材專業的小吃店「高登環球」，賺國難財賺得肥滋滋的，迄今累積上萬人染疫身亡、確診數飆破800萬人，看到這張成績單，怎麼換不到陳時中的眼淚？

陳時中愛上高檔餐廳嗨歌、喝酒、借三分醉意「攬牢牢」人妻，放眼中華民國政務官、或直轄市長候選人，有哪個敢一而再、再而三被這樣爆料還不辭職下台？杯觥交錯、酒酣耳熱，難道跟綠友友們的醫材爭議事件無關嗎？難道跟選舉生意無關嗎？這些當時可都上了新聞版面，也沒看到陳時中哽咽過！

常言道「強怕狠，狠怕無天良」，陳時中應擦乾眼淚，負起責任把競總和親綠側翼「無良公關公司」的曖昧關係，向外界說清楚、講明白。陳指揮官任內到處抓假消息散布者罰300萬元或3年以下有期徒刑，現在真的碰到了，還扯到自己身上，怎麼可以裝聾作啞、哭哭了事！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※