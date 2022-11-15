2022年11月14日，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平在印尼巴厘島二十國集團（G20）高峰會期間舉行「拜習會」。兩人會談的重中之重議題就是台海問題，雖然雙方仍然出現各說各話的情形，但也可以知道美中已經劃好「台海紅線」，未來兩國能否守住這條紅線，關鍵應該是在台灣，而不是美中雙方。

在台海議題方面，美中一直存在一些分歧，所以拜習會談中雙方都先行表明立場。習近平就重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。而且他還強調，美國承認一個中國，特別要強調八一七建交公報，其中承認了台灣是中國的一部分。

台灣問題是中國核心利益中的核心

這句「台灣問題是中國核心利益中的核心」是比較新的說法，代表中國認為台灣問題是中國基本立場的問題，美國若不能尊重與堅守中國立場，那麼其他國際、經濟層面的問題，兩國也就無解。因此，中國對美國就劃出兩條紅線，第一條紅線是不要鼓動台獨，不要改變一個中國政策；另外一條紅線，即所謂中國的重大發展利益，包括經濟層面與國際層面有關中國發展的問題，最重要的當然是美國發動貿易戰，對中國經濟採取全球封鎖的作法，比較實質的問題如對華為的打壓，以及在晶片方面對中國的封鎖等。可以說，重大發展利益如果受到美國箝制的話，包括各種各樣的打壓，中國當然也會為此劃下紅線。

更明確的說，習近平所稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，也是中美關係第一條不可逾越的紅線」，這就像習所說的：「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容。」

而在新華社所發布的通稿中，針對中國所劃定的紅線，拜登表示，美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。通稿還稱，拜登重申，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

而美方所發布的消息則是，拜登向習近平表示，美方的一中政策沒有改變，「美國反對任何一方單方面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益。美國也堅決反對中國對台灣採取脅迫性和日益加劇侵略性的行動，破壞台海甚至更廣泛地區的和平穩定，將危害到全球發展」。

雖然雙方發布的消息不盡相同，但是美國對於台海問題顯然還是希望拉回傳統以「海峽中線」、「國際水域」等美國所界定的現狀。所以才會一再強調「反對任何一方單方面改變現狀」，以及宣稱「維護台海和平穩定符合世界利益」，特別是那句「美國也堅決反對中國對台灣採取脅迫性和日益加劇侵略性的行動」，明顯的是在影射解放軍8月初圍島軍演的行動。

儘管美中對於台海問題仍有重大歧見，但是雙方都把紅線劃得很清楚，也希望把台海的穩定架構拉回傳統的美中關係架構中。畢竟，這次兩國元首峰會應該是從川普時期破壞美中關係以來，有機會重回正軌的一次高峰會，這對美中關係與未來國際局勢會有重大的影響。

民進黨仍會操弄「抗中保台」

只是，雖然美中關係想重回正軌，但是民進黨在選舉利益的操控下，恐怕兩岸關係也不必然會平順。就以這次台灣九合一選舉來看，原本已經冷卻的「抗中牌」，民進黨在選情不被看好之下，仍不死心的要拿出來操弄。

例如，蔡英文在凱道的助選活動中又說，「現在全世界在關注台灣，台灣在自由民主的最前線，每一個決定都會影響世界如何看待台灣。2016年大選是台灣人民決定擺脫國民黨過度『親中』的路線，追求更多更進步的改革。2020年817萬張堅持改革的選票，讓國際社會再次肯定台灣堅決捍衛自由民主的決心」。

蔡英文還表示，「有人說民進黨只會抗中保台，還說投給民進黨就是投給戰爭。請大家想一想，蔡英文執政以來，遵守承諾，維持現狀，國際社會從未把台灣當作破壞現狀的一方。相反的，越來越多的國家，把台灣民主安全視為國際秩序和平穩定的關鍵！」

蔡英文再次拿出「抗中牌」，可見民進黨不會因為美中定調「台海紅線」就會有所改變。「抗中保台」既然已經被民進黨視為選舉的「靈丹妙藥」，未來還是會被民進黨再次拿出來操作，尤其是2024年即將到來的總統大選，必然又是一場影響兩岸關係極大的關鍵之局。

所以，在拜習會穩定美中關係之後，未來美中關係的最大變數就在台灣。畢竟，美國一直的說法是承認「一個中國政策」，但這個「一個中國」裡邊其實不包括台灣。這跟中國堅持的「一中原則」是包含台灣，有相當大的不同。民進黨若抓住美中對於一中認知上的分歧，繼續操弄「抗中牌」，美中關係想穩定，最終還是要看美中兩國是否有足夠的定力。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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