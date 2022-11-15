美國期中選舉雖然還有幾個議員的計票尚未出爐，但可以確定的是民主黨到目前為止，已保住參議員的多數，甚至在12月6日後有可能再增加1席。在眾議院的選舉中也比預期的表現好很多。共和黨期待的紅色海嘯、媒體所預測的紅色大浪，或是專家評估會發生的紅色潮水，都沒有出現，最後新聞評論丟出一個紅色漣漪，甚至可能僅是紅色水滴作為結論，因為它增加的席次相當有限，可能僅有個位數的增加。

根據期中選舉執政黨在國會失去席次的鐵律、現任總統的低支持度，及美國高通膨和高物價的經濟問題，民主黨沒有理由能夠表現超過預期，甚至讓裴洛西議長都覺得驚訝。過去，柯林頓在與老布希競選總統時，後者帶領美國成為制定後冷戰時期國際新秩序的推手，又在波灣戰爭中擊敗伊拉克的海珊，外交成績亮麗，但柯林頓一句「笨蛋！問題在經濟！」，就讓老布希在連任路上中箭落馬。

拜登的外交成就不如老布希，國內物價飛揚和利率飆漲問題和老布希面臨的經濟窘境相當，在這情況下，共和黨當然對奪回參眾議院多數相當樂觀，畢竟原先兩黨的差距就不大（參議院差1席、眾議院差6席就可成為多數)。然而選舉結果讓專家跌破眼鏡，因此開始將共和黨表現不佳的原因歸諸於川普。

川普背書的幾位搖擺州候選人如賓州的歐茲醫生、新罕布什爾州的波達克、內華達州的賴索特、亞利桑那州的馬斯特斯及喬治亞州的華克5位參議員候選人，儘管在初選中靠著川普的力挺獲得共和黨提名，但卻在與民主黨候選人的對決中敗下陣來或暫時落後。

這5位極右派的候選人都是不接受拜登當選總統的結果、篤信選舉舞弊的陰謀論者。在2020年的總統大選中，拜登在其中3州獲勝的差距分別為喬治亞州的0.23、亞利桑那州的0.31、賓州的1.16，及內華達州的2.39個百分點。而新罕布什爾州儘管自2000年大選後就沒有再投給共和黨的總統候選人，但仍被歸為紅藍勢力相當的戰場，在頗受愛戴的現任共和黨州長蘇努努今年要競選連任的情況下，如果支持他的民眾願意投給波達克，後者就有機會勝出。

賓州是今年參議院選舉中共和黨唯一丟掉的一個州，在現任參議員圖美選擇退休後，如果共和黨提名一位傳統的建制派候選人，應當有機會保住這一個傳統上兩黨勢均力敵的席次，特別是民主黨提名的候選人、現任副州長費特曼在競選期間出現了小中風，在健康堪慮下，最終仍以4個多百分點勝出，與對手的偏激立場絕對有關。

亞利桑那州是共和黨認為有機會從民主黨手中拿下的一州，因為民主黨對手凱利是兩年前補選上台的新科參議員，再加上川普在大選中僅輸了1萬多票，如果民主黨做票的陰謀論成立，許多川普支持者認為這次選舉可還他一個公道。不過川普力挺的「選舉否認者」馬斯特斯最終卻以近6個百分點落敗。

華克是喬治亞大學的足球明星，享有高知名度，但卻頗有爭議，包括假資歷及家庭暴力的指控，選前又被披露持反對墮胎立場的華克，曾要求女友拿掉他的孩子。如果共和黨提名一位沒有爭議的候選人，或許根本不需要第二輪的選舉。

內華達州的賴索特有高知名度，儘管力挺川普的陰謀論，但還是獲得曾和他祖父在參議院共事的少數黨領袖麥康諾支持。他的落敗不能完全怪罪於川普，因為在喬治亞的加時賽結果出來之前，每一位投入選舉的現任者都獲得連選連任。儘管如此，仇恨值高的川普還是成為眾矢之的。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）