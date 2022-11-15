由民進黨人士出品的一部有關早年綠島女囚犯的電影，企圖如電影《返校》那般，鼓動台獨情緒。儘管在目前的政治氣氛下，這項目是無法得逞，但在年輕一代被灌輸各種造假歷史的當今，這部電影仍然可迷惑不少無知的年輕人。

有關綠島監獄的起源，最早是1951年在綠島設立「新生訓導處」，以安置國軍在登步島俘擄的共軍百餘人，後來南日島戰役中又俘擄了共軍上千人，全部送到綠島，所以最早綠島是改造共軍戰俘之處，最早的女犯人是女共幹。二戰後，共產革命烈火在全球熊熊燃燒。中共在大陸取得全面勝利，朝鮮半島陷入3年的內戰，印支三邦更是殘酷，打了20多年，日本左翼的暴力則無所不在。

至於台灣，228事件後，台灣民心快速左傾。1949年底中共台灣省工委計有17個市（區），約205個支部，近10個武裝基地，以及省工委直接領導的學生工委、郵電工委以及山地工委，黨員近千人，涵蓋文教界菁英，外圍群眾則超過數萬人。1950年春，中共在福建沿海集結二野和三野各1部約50萬人，準備渡海完成「全國解放」。此時，地下黨唯一的工作，就是部署解放軍來台前的宣傳、破壞設施以及之後的民政接管。

儘管後來韓戰爆發，美軍介入台海，但紅色革命依然波濤洶湧。中共省工委被破壞後，大批幹部被槍決。這是國共交戰危亡之秋的現在進行式，一旦逮捕敵方間諜，唯一死刑，或至少10年以上。交戰時期間諜罪的判刑舉世皆然。

因此，最早綠島主要收容共軍戰俘及以讀書會名義的資淺中共地下黨員。1984年，關了34年7個月的台南麻豆支部共產黨員林書揚和李金土始被釋放。他們是台灣歷史上關最久的政治犯。換言之，台灣歷史上關最久的是兩位拒絕變節的台灣人共產黨員。林書揚出獄不久後，立刻成立中國統一聯盟，統盟執委還包括了《返校》男主角的原型鍾浩東的妻子蔣碧玉。他們每年都帶著將近2、300位的出獄老同志，前往北京出席10月1日中華人民共和國建國紀念活動。

如此背景的綠島，在民進黨人士出品的電影中，共產主義戰士被演成楚楚可憐的苦情花，怨嘆為什麼會在這裡？而且還用外省腔的國語和台語、日語等區分，來暗示「外來政權迫害台灣人」。移花接木，偷雞摸狗。事實上，我見過最堅定共產主義和兩岸統一戰士的林書揚就是道地的台南腔，另外一位也在綠島待很多年的陳明忠，自己受日本教育，有一次，我親眼看他在一位日本駐台代表面前拒絕說日語。

民進黨的政治樣板有權選擇他們的典型人物，把頂天立地的社會主義革命女青年弄成可憐兮兮的模樣，欺騙已經變成史盲的年輕世代。參與演出的年輕演員當然不清楚情況，不是他們的錯，但背後指導的民進黨大人，喝中華人民共和國烈士的鮮血，演台獨的樣板戲，內心黑暗無比。就跟《返校》的製作一樣，最終一定會得到嚴厲的歷史和政治報應。