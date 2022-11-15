在中美關係幾近跌落谷底之際，備受各方關注的兩國元首中國國家主席習近平與美國總統拜登11月14日藉G20之便，在印尼峇里島進行了拜登上台兩年以來的首次實體會議。全球都在關注這次拜習會面到底談什麼？如何談，以及會不會談出什麼結果或談不出什麼結果，因為所有這一切，對於中美關係、地區形勢及全球格局都會產生重大影響。

可以想見，台海局勢一定是這次長達3個多小時會談中最敏感也最重要的議題。果然，拜登在峰會結束後的記者會中釋放出的第一個重要訊息是：他不認為中方有任何立即入侵台灣的意圖。這個訊息對拜登及美國都太重要了。此前拜登在出發臨行前的白宮記者會中被記者反覆追問，會不會對習近平講，將承諾在軍事上保護台灣，拜登說：「我不願意做出任何根本性讓步」，拜登說他想和習近平透過會談，列出雙方的紅線，以判斷彼此的利益是否衝突；如果衝突，要怎麼解決，如何化解。言談間，可以充分感受到當前的台海局勢是拜登最關注的焦點議題，而所謂的「紅線」又是焦點中的焦點。

各種跡象及訊息顯示，北京對台策略正在出現新的態度與新的部署。美國國務卿布林肯最近一再指出：「北京已不再接受現狀，決心在更快的時間內實現統一台灣。」布林肯之外，包括美國參謀長聯席會議主席密利上將及多位現役將軍，還有CIA局長伯恩斯等，都在不同場合提出過中國大陸武力攻台的時間窗口，或指2027年，或2027年之前，甚至就在這一、兩年。如果這些美國情報屬實，那麼當前的台海局勢無疑就讓美國決策當局陷入了空前窘境與困境了。

美國作為全球霸權已有一個世紀之久，維護及維持美國霸權地位無疑是美國最高國家利益，但現在的形勢是北京當局矢意要解決台灣問題，雖以爭取和統為優先，但也不排除「採取一切必要措施」如逼統或武統，這時美國將如何面對？如不介入，那麼將置已講了4次會派兵介入台海的拜登總統誠信於何地；如不介入，對美國在國際間，尤其是盟友間的威信又將造成多大的打擊。但如介入，以今日中美雙方在西太平洋的軍力評估，美國早已不具備絕對優勢甚至相對優勢的情況下，一旦挫敗，美國將不僅失去台灣，退出第一島鏈，世紀霸權的基礎亦將為之動搖。你說美國該怎麼辦？拜登該怎麼辦？

此所以拜登對記者連番追問避而不答，只說不會讓步。拜登急欲探知的是習近平的意圖，所以建議列出雙方的紅線。這次拜登向習近平列出的紅線是：反對單方面改變台海現狀；反對中方對台灣的脅迫作為。這樣的紅線跟拜登一再申言的派兵介入台海，有無退讓，拜登自己心裡有數。

至於北京，早在二十大時就對美國亮出了紅線：「台灣是中國的台灣」；這次更是當面對拜登說：「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。」這條紅線一畫，意思就是叫你美國人不用管、不應管、不能管。

中美兩國建交迄今逾40年，一直因為雙方各自的理由模糊處理的台灣問題，終於因時移勢易出現了變化，並到了攤牌的時刻，且讓我們拭目以待看形勢的發展吧。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）