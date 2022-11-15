美國總統拜登及中國國家主席習近平14日舉行首度面對面對話，美中對台灣問題的紅線更為清晰，儘管歧見仍在，戰火煙硝略見緩和，雙方姿態與談話調性已有微妙轉變，特別是拜登從會前到會後一再著墨「一個中國」政策沒有改變，並強調他「言而有信」，這是堅持「親美抗中」路線的民進黨必須正視的警訊。

拜登曾4度表示如中共對台動武，美國將軍事防衛台灣，以及「台灣獨立由台灣人民決定」，導致北京認為美國已掏空、虛化一中政策，這是美中關係螺旋般下墜的重要因素之一，因此，有美國學者建議，拜登應利用「拜習會」，當面釐清、釋疑。

拜登是否從善如流不得而知，但他在會前就強調美國的「台灣準則始終未變」，在拜習會及會後記者會中，他更是不斷重複「一個中國政策沒有改變」。根據白宮發布的談話記要，拜登在過去幾次拜習視訊會中「重申美國對台灣政策沒有改變」，或表示「關於台灣，拜登總統強調美國政府政策沒有改變」，都沒有凸顯「一個中國」。

關於美國一貫反對片面改變台海現狀的立場，矛頭通常指向中共，拜登這次則補上「任何一方」，擴大到台灣，在兩岸間保持平衡的立場。在最重要、最高層次的國際政治舞台，拜登的細膩動作自然有其重大意涵。

美國對拜習會的目標之一在雙方釐清、了解對方的紅線，習近平就畫出一條堅定、強硬的紅線：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，「是中美關係第一條不可逾越的紅線」；「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容」。

而過去習近平警告拜登，「台灣問題如處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」；以及「民意不可侵犯，玩火者必自焚，要美國看清這一點」，相形之下，見面三分情，習近平這次刻意迴避了尖銳、敵對性的用語。

缺乏戰略互信是美中關係另一個癥結，中方常批評美國是說一套，做一套，習近平這次仍不忘提醒拜登，「總統先生多次講過不支持台獨，…。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」拜登表示，他「言而有信，言出必行」，習近平不要有任何誤解，某種程度，也正面回應了習近平的關切。

拜登仍然表達「美國反對中國對台灣採取脅迫性和日益侵略性的舉動」，但也表明美國與中國雖強力競爭，但並不尋求衝突或新冷戰，為逼近「臨界點」的美中關係降溫。西方媒體對拜習會評價頗為正面，原因之一就是雙方談話坦承、直率、深入，即使尚無和解之意，但務實迴避了台灣問題形成的障礙。

美中對台灣的立場與政策不會因為一次元首對話而改變，雙方短期也難做出重大讓步，但拜習會為兩國關係打底，負責管理戰略競爭，避免因台灣問題發生衝突，在這個共同基礎上，再尋求對氣候變遷、糧食危機等跨國威脅的合作。

在美中戰略競爭、重建世界秩序及共同對抗人類挑戰的大架構下，美國對台灣的態度將更趨審慎，台獨空間必然遭到壓縮，「台灣牌」效應相對遞減，這是台灣必須嚴肅面對的後拜習會「新現狀」。

（作者為資深媒體人）