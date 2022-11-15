美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的首次面對面會晤，終於在印尼峇里島登場。坦白講，「拜習會」並未達成太多實質共識，也不會改變美中競爭架構，更何況雙方以及國際社會的預期值本來就不高。不過，拜習二人清晰重申對美中兩強避免對抗的立場，對處於美中風暴中心的台灣而言，自然是利大於弊。

美中有意管控衝突

毫無疑問，此次拜習會的「最大成果」只是拜習會本身而已。無論是各自官方新聞稿，還是會後拜登以及大陸外交部長王毅受訪時，對會議細節的進一步陳述，都能看出雙方的重要立場幾乎沒有任何退讓、妥協，不少內容在過去幾次拜習視訊會晤早已反覆提及。美中對雙邊關係的界定依舊是各說各話，雙方對「合作」仍然語焉不詳，雖然重啟了因美國眾議院議長裴洛西來台而中斷的財金、氣候等協商，但最為關鍵的美中軍方溝通機制仍未恢復。

儘管如此，此次拜習會給全世界的樂觀預期遠大於悲觀，一向對政情嗅覺靈敏的資本市場立即躁動起來。拜習會結束後，離岸人民幣對美元匯率上漲至2個月內最高，次日香港恆生指數開盤後即收復18000關口，台股維持強勢成長勢頭，尤其是台積電受到拜習會與股神巴菲特買進的利多消息刺激大漲7%，其他重要電子權值股也表現搶眼。拜習會後，連綿數月的亞太金融市場陰霾一掃而空，形同給美中地緣政治緊張緩解、台海和平有望維持投下「信任票」。

從這個角度來看，此次拜習會對兩岸和平穩定的正面意義，台灣需敏銳把握。拜登會後有關「不認為中國有意立即犯台」的評估，對應在王毅會後新聞稿中，是習近平重申「和平統一」的表述。尤其是拜登透露，習近平並未因連任三屆而變得更加咄咄逼人，陸方通稿也強調其政策公開透明、具有連續性，將繼續改革開放等。這些訊號化解了國際社會對二十大後北京路線修正的擔憂。大陸對解決兩岸分歧有耐心，仍然願意等、願意談，根本原因是北京的中心任務仍是對內現代化建設，故無需擔心大陸主動對台武統。

習近平對台獨的警告雖然一如既往嚴厲，甚至喊出「台獨與台海和平穩定水火不容」的重話，但奧祕在於，王毅在會後轉述習近平談話時，罕見提到《反分裂國家法》對台動武的三種情形。換言之，大陸對台非和平手段，也就是之前幾次拜習會中出現的所謂「斷然措施」，依然立足於2005年訂立的《反分裂法》。當時因為該法的出台，催化出美中共管台獨的局面。如今時過境遷，美中關係早已質變，但期中選舉已渡過跛腳危機的拜登政府，更有能力主導華府對台政策，過去美方一面倒支持民進黨的局面可望扭轉。

蔡政府須恢復交流

美中有意管控衝突，這對台灣是喜訊。習近平和拜登透過面對面會晤，彼此交換了戰略底線，台海和平在這條底線之上，就有了可以立足的基礎，台灣可以稍稍喘口氣，短期內可以避免「大象打架踩死螞蟻」的慘劇。更有指標意義的是，美國期中選舉未出現「紅色狂潮」，「抗中保台」在此次台灣地方選舉中也放了悶炮，這折射出美中關係與兩岸關係同步轉回理性務實的連動效應。無論在國際情勢，還是在國內民意面前，蔡政府必須謙卑地低頭，從善如流支持兩岸民間、經貿、文化交流的恢復。

然而，台灣對拜習會盲目樂觀，同樣不可取。根據中方新聞稿，拜登在重申「不支持台獨」承諾外，還增加了不支持「兩個中國」、「一中一台」的表述。聯想到8月裴洛西來台前，拜登政府的力不從心與無能為力，此次美方的加碼保證，並不能真正換取台海戰爭引信的解除，反可能給北京未來以更大力道反制、甚至動武的藉口。美國新一屆國會就任後，眾院新領袖是否訪台？「台灣政策法」何時通過？這些都不是拜登政府可以完全掌控的議題，卻是北京眼中對台進一步製造「灰色地帶戰爭」的契機，此乃拜習會對台灣之憂。

是故，台灣終究要把生死安危的主動權牢牢攥在自己手中，不挑釁北京，不逢迎華府，不畏懼壓力，維持美中台三邊溝通與交流，這才是最智慧、最負責任的生存之道。